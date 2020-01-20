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安老院有平貴 宜貨比三家

【明報專訊】人到老年，或多或少會患上疾病，甚至需要看護長期照顧，此時入住安老院可減輕親人負擔。事實上，本地的安老院有平貴，根據早前的消委會報告指出，安老院收費差距大，由數千元至數萬元不等。當中亦有隱藏式收費，選擇時宜貨比三家再作考慮！

明報記者 黃清瑤

近日，松齡護老集團（1989）的第十一間高端安老院「松齡樂軒」於石硤尾正式開幕，該院主要是針對不同程度認知障礙的病人而設，即使沒有相關病患人士亦可申請入住。院舍佔地三層，總面積逾43,000平方呎，提供102張牀位。松齡樂軒院長黎雅紀表示，為協助認知障礙的長者重拾回憶，院舍設有3個不同主題的空間，包括「模擬社區」、「文化藝術」、「長者活力」，希望以不同的設備喚醒長者的活力。此外，院舍亦有不同設備以迎合長者生活所需，如有懷舊理髮室、祈禱室及物理治療室等。

院內會有兩名護士或保健員長期駐守，而其他職員亦接受過專業訓練，面對急救需要亦有能力作出協助。松齡護老集團旗下共有11間安老院，每天都會有醫生當值，輪流在不同院舍巡邏。該院舍月費由19,000元至43,000元不等，費用視乎入住房型及患者患病程度，價錢包括院舍食宿及基本護理服務，其他醫療或特別服務將會另收費。

價錢視乎設備是否齊全

嘉濤控股(02189)是另一間在香港上市，專營安老院業務企業，集團在香港共有8間護理安老院，其中4間為甲一級，3間為甲二級，另一間則沒有評級。院舍主要分布在屯門及荃灣，以2015年落成的荃威安老院為例，基本收費最平由6,000元至14,000元不等，視乎入住者選擇三至四人房或私家房，以及所需的護理程度，其他主要雜費包括尿片、奶粉、醫療、護理及電費等。

雖然與松齡樂軒同為甲一級，但荃威安老院的價錢卻便宜一半有多，兩者最大分別是前者有較多娛樂設備，後者只有多功能治療室、物理治療室等設施。裝潢方面，甫踏入松齡樂軒恍如走入四星級酒店，裝修極盡奢華；後者則較為樸實。簡單而言，就是私樓與公屋之別。儘管如此，荃威安老院醫護人員充足，除全職護士、助理員、護理員及保健員，亦有物理治療師及註冊社工長期駐守。

善用社署「改善買位計劃」

在選擇安老院時，除了要注意費用問題，亦最好按長者需要、所患有疾病來決定院舍。如松齡樂軒專針對認知障礙的病人而設，在設備方面都對病情有正面影響；若長者有呼吸困難問題，選擇院舍時需留意是否有相關設備。

早於90年代，社署推出了不同計劃來提高私營安老院的服務水平，如1998年推行「改善買位計劃」，每年社署會向私營安老院購買一定數量的宿位，藉由改善員工比例和人均面積標準。

值得一提的是，安老院的評級分別為甲一級、甲二級及沒有評級。三者最大分別是甲一級的人均樓面淨面積必須為102.22呎或以上，甲二級為86呎或以上。人手方面，甲一級規定，註冊或登記護士最少要有2名、保健員要有2名、護理員及助理員各需有8名；甲二級則沒要求必須有註冊或登記護士、物理治療師駐守。在政府的「改善買位計劃」資助下，甲一級每月收費為1,763元、甲二級每月收費為1,656元。

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