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昇薈今年開齋 呎價守萬元

【明報專訊】踏入新一年，整體二手交投氣氛好轉，東涌本月暫錄逾20宗成交，而樓齡約4年的昇薈，更錄得區內今年首宗千萬元成交紀錄。昇薈近月成交量維持單位數，而平均實呎則由去年6月1.3萬元的高峰，逐漸回落至近月平均實呎1萬元水平。

明報記者 張允亭

昇薈本月截至15日，暫僅錄得一宗成交。中原資深分區營業經理陳旭明表示，該單位為昇薈3座中層E室，實用面積962方呎，屬3房1套連工人套間隔，享有海景，新近以1000萬元易手，實呎10395元。原業主2015年3月824.4萬元以公司名義買入，持貨近5年，帳面獲利175.6萬元或21%。陳指，近月屋苑呎價下跌，主要因售出的單位多屬呎價較低的大單位，現時普遍大單位的議價空間，已較去年5月高峰上升5%，而目前屋苑放盤量約有70個。

君柏首宗二手 3年帳面蝕767萬

社會局勢稍為緩和，各區屋苑成交量回升之際，半新盤豪宅就再有蝕讓個案。土地註冊處顯示，亞皆老街君柏上月錄得首宗二手成交，單位為1座中層B室，實用面積1687方呎，成交價2900萬元，較原業主叫價3500萬元減價600萬元或17%，實呎僅17190元。原業主於2016年10月以3667.3萬元購入，現帳面蝕約767.3萬元或逾20%。不過，由於當年買家可享發展商送出之現金回贈，故未知實際蝕讓金額。

與此同時，屯門指標屋苑瓏門新近錄得今年首宗二手成交。中原分行市務經理李燕群表示，瓏門3座高層C室，實用面積596方呎，屬3房間隔，於去年9月叫價1150萬元放盤，其後減價160萬元或14%，新近以990萬元市價成交，實呎16611元。

原業主2018年1月918萬元購入，持貨僅2年，帳面雖獲利72萬元或8%，惟因持貨不足3年，須付10%額外印花稅涉及99萬元，連同稅項及其他雜費，料實際蝕80萬元或9%。

冠熹苑未補價實呎首破1.3萬

公營房屋方面，新一批「白居二」客陸續入市下，帶動居屋樓價做好。市場消息指，何文田冠熹苑低層19室，實用426方呎，最新獲白居二買家以約560萬元(未補地價)承接，實呎13146元，創屋苑未補地價呎價新高，首破1.3萬元關口。

原業主2000年約89萬元(未補地價)購入單位，持貨近20年，帳面獲利471萬元或5.3倍。

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