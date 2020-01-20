淘大2房月租1.2萬 近兩年新低

利嘉閣助理分區經理鮑允中表示，淘大花園E座極低層5室，實用面積390方呎，屬2房間隔，業主最初以590萬元放盤，惟無人問津，加上臨近新春，故轉售為租，新近以1.2萬元獲租客承租，呎租約31元，租金為屋苑近兩年新低。資料顯示，屋苑對上一次租金低位為2018年2月，位於G座中層8室，曾以月租1.2萬元租出。單位業主於2016年4月以370萬元購入，持貨近4年，現享租金回報約3.9厘。

丰匯3房月租2萬 低市價一成

另部分業主因避免單位丟吉過年，最終減價後將單位以低市價租出。長沙灣丰匯新近錄得今年首宗租務成交。香港置業分行營業經理張志豪表示，丰匯2座中層Ｄ室，實用面積598方呎，3房間隔，業主早前叫價2.2萬元將單位放租，惟經議價後，減價2000元或一成，以2萬元租於區內客，呎租約33元，租金成交價低市價約一成。業主於2014年4月以608.7萬元買入，持貨逾5年，現租金回報約3.9厘。

此外，利嘉閣分行經理梁志偉表示，淺水灣嘉麟閣2座中層B室，實用面積1390方呎，3房套間隔，望海景，以7.5萬元租出，呎租54元。