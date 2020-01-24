去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯

登記金額356.4億元 微跌1.8%

去年商舖買賣登記錄1121宗，為有紀錄以來新低，比亞洲金融風暴、03年SARS及08年金融海嘯時期更差。全年註冊金額錄356.4億元，按年微跌1.8%，主要是由於去年初領展（0823）以120.1億元沽出的12個商場註冊登記所影響。本港社會運動令舖位市場重創，去年下半年只錄得515宗商舖買賣註冊，為歷史次低，僅高於2016年上半年的406宗。以地區計，四大核心零售區，包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙嘴，全年錄109宗登記，按年減少28.3%。反映價格走勢的「美聯旺舖核心四區一線街商舖售價指數」上月報220.2點，按年跌10.3%。

美聯旺舖董事盧展豪表示，本港政治事件持續逾7個月，對經濟的負面影響逐步浮現，再加上中美貿易談判反覆無常，令去年舖位市場的交投大幅回落；此外，人民幣貶值也令內地訪港旅客人次大減，打擊零售消費市場。