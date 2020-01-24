新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租

TOWNPLACE SOHO呎租料達80元

「TOWNPLACE本舍」旗下有兩個物業，分別位於堅尼地城TOWNPLACE KENNEDY TOWN及中半山TOWNPLACE SOHO，前者已於1年前起招租，目前出租率近100%，80%租客為年齡40歲以下，當中六成為亞洲人，而TOWNPLACE SOHO則將於短期內正式推出市場。官曉霓表示，因應近10年市場轉變，年輕租客、甚至是新世代不想長期租住同一個地方，希望擁有生活體驗，因此他們並不追求居所面積的大細，而是居住的生活享受，故集團推出全新租賃品牌「TOWNPLACE本舍」。

她透露，不計算地價，兩個物業的投資額高達16億元，部分設施與本港五星級酒店看齊，「TOWNPLACE團隊早於物業發展初期，已與建築團隊一併合作，並提供意見，以TOWNPLACE SOHO為例，單位內部分牆身弧形設計，以流線貫徹全屋以增加空間和諧感；另設計專屬手機應用程式讓租戶更有效管理效率及生活質素，同時亦可連繫兩物業租戶及預約共享空間設施。」

自選租賃模式 符新世代公幹族需求

對於現時共享居住空間盛行，問及會否影響租賃物業出租率，官曉霓回應稱，出租物業不能與共居空間相提並論，因共居物業大多是翻新物業，受地契條款限制或物業設施限制，而TOWNPLACE更引入多元化自選租賃模式，在租期、家俬配套及家居服務方面提供靈活選擇，自主度高，正配合新世代及短期居港公幹的旅居人士的需求。至於住宅租賃市場方面，社會運動對旅遊業影響較大，而租務市場亦有放緩迹象，但她指，聖誕及農曆新年是傳統淡季，預計農曆新年後將重回軌道，料TOWNPLACE SOHO目標呎租達80元水平。

明報記者 甘潔瑩