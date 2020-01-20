豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高

太古城本月暫16宗 追平上月全月

據中原統計，十大屋苑中，鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及東涌映灣園於剛過去周末均各錄2宗成交，另紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊則各錄1宗成交，僅荔枝角美孚新邨和鰂魚涌康怡花園「捧蛋」。

映灣園本月暫17宗 超上月九成

其中港島東龍頭屋苑太古城，本月至今已暫錄16宗成交，追平上月全月成交量。中原分行副區域營業董事張光耀表示，太古城最新一宗成交位於寶山閣高層H室，實用面積598方呎，屬2房間隔，新近以1078萬元成交，實呎18,027元；原業主於2010年以520萬元購入，持貨約10年，帳賺558萬元或逾1倍。

東涌指標屋苑映灣園本月至今則錄約17宗成交，較上月全月僅9宗增加近九成。中原高級區域營業董事陳繼成表示，映灣園最新錄得一宗成交位於5座中層A室，實用面積970方呎，屬3房間隔，新近以968萬元成交，實呎9979元，呎價為屋苑自去年10月後再次錄得跌穿1萬元。原業主於2001年10月以325.3萬元購入，持貨超過18年，帳面獲利達642.7萬元，物業升值近2倍。

兆隆苑453萬沽 屋苑2房新高

馬鞍山指標屋苑新港城新近有2房戶略低市價售出。世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，新港城A座低層7室，實用面積348方呎，屬2房間隔，新近以530萬元成交，實呎15,230元，成交造價略低市價約3%。原業主於2007年以121萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利409萬元，物業升值約3.4倍。

此外，屯門居屋兆隆苑則錄得一宗高價成交。祥益分行經理黃文樂表示，兆隆苑高層1室，實用面積443方呎，屬2房間隔，以453萬元於自由市場沽出，實呎10,226元，成交價為屋苑2房戶新高。原業主2015年以296.8萬元（已補地價）購入，持貨約5年，帳面獲利156.2萬元，物業升值逾五成。