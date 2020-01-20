春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙

明報記者 張允亭

農曆新年前夕，屬於樓市傳統淡季，惟市場氣氛好轉帶動下，多個主要新盤依然錄得理想銷情。其中，作為今年新盤頭炮的Wetland Seasons Park，於本月首個周六發售即大開紅盤，單日沽出365伙。發展商其後乘勢密密加推單位，項目至今已累售693伙，佔全盤710伙的98%。

Wetland Seasons Park佔交投近七成

同時，上周加推單位應市的長實（1113）旗下深水埗愛海頌，亦於剛過去的周末共售出41伙，同系將軍澳日出康城第8期項目SEA TO SKY快將於農曆年假期後推出之際，同區由會德豐（0020）發展、於早前去年8月及9月推出的日出康城9A期MARINI、9B期GRAND MARINI亦於本月合共沽出逾50伙，均屬本月成交量領先的主要新盤。不過，值得留意的是，雖然一手成交量出現按月倍增，惟本月數據與去年1月豬年新春前夕錄得1950宗比較，有近五成跌幅。

周末一手沽68伙大跌八成

綜合市場消息指，剛過去周末一手新盤售出約68伙，較上周末受惠Wetland Seasons Park次輪發售，共沽約376伙大減逾8成。其中，深水埗愛海頌於周末沽出34伙，佔周末整體一手成交量五成。另外，興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK，於今日上午11時，採先到先得形式發售首批13個單位。至於恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND將於明日作首輪發售30伙，發展商最新公布，項目截至昨日累收逾250票，按首批30伙計，超額認購逾7倍，而項目將於今日中午12時截票，並於下午3時抽籤，屆時發展商將於通過旗下的「恒基置業通」手機應用程式，通知準買家有關抽籤結果。

利嘉閣料本月共1200宗成交

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，本月一手成交量較上月急增，主要因上月欠缺大型新盤開賣，窒礙新盤銷情，對比下本月推出的大型新盤銷情理想，故令一手交投明顯攀升。不過，春節將至，受市民過節及外遊因素影響，加上本港經濟轉差，相信春節長假交投步伐將會大幅減慢，預料本月一手成交量約有1200宗至1300宗水平。廖續稱，去年整體一手銷售受惠上半年樓市氣氛熾熱影響，成交量達1.8萬宗，估計鼠年較難突破去年豬年紀錄。至於今年成交量，主要視乎發展商能否順利推盤。