李志成：貿戰達協議 利好樓巿

本港社會事件持續逾半年，影響零售餐飲市道，投資者取態亦較審慎，不過本港樓價過去半年只是輕微調整，未見大幅劈價現象，2019全年樓價仍升約2.5%。本港銀行體系結餘維持於約540億元水平，去年首11個月港元存款總額增約3%，另近月港匯強勢持續，反映本港未見有資金明顯外流迹象，更陸續有新股上市，可見投資者對本港金融體系長遠有信心，本港奉行低稅率及普通法，國際金融中心地位未被動搖，對本港樓市發展有支持。在全球央行放水下，現金只會貶值，投資於物業更能享受資產增值的回報。最近社會事件稍緩和，加上中美暫時休戰，累積的購買力得以釋放，一手市場熾熱。本月新盤銷售量早已超越去年12月全月約500伙水平。

受制一手貼市價開盤，二手業主放盤態度軟化，願意擴闊議價空間促成交易。據本行分行數字顯示，綜合2020年1月6日至1月12日全港二十大主要屋苑二手買賣錄44宗成交，按周(2019年12月30日至2020年1月5日) 大增約63%，創近10周新高。短期內多個新盤如箭在弦，西半山新盤連日收票，長沙灣新盤亦以貼近市價開價，相信將吸納大批市場購買力，樓市小陽春有望延續至農曆新年前後。

香港置業行政總裁

[李志成]