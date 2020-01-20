布少明：樓市回勇 只待「東風」

至於本港樓市，甫步入新一年新盤市場再趨活躍，市場統計指出，1月上半月整體新盤銷售已逼近1000伙，超越上月全月。筆者認為，隨着農曆新年前會再有全新項目即將開售，料推動一手銷量節節上升，全月計一手交投有望達約1200宗水平。近來樓市中人對前景看法兩極，看好看淡派各執一詞。筆者屬樓市「明天會更好」的一派，其實在樓價緩緩下跌和樓市的一片質疑聲中，二手正靜靜跟隨一手締造小陽春。綜合美聯分行資料，統計1月6日至1月12日的一周，全港35個大型屋苑合共錄61宗成交的9周新高，較前一周的33宗急升近85%，為去年11月中旬後首次重上逾60宗水平。筆者認為，這反映有醒目投資者，趁樓價回調時伺機入市。樓市進一步回勇指日可待，主因之一是本人時常強調的「供不應求」，樓市很難完全脫離供求基本面，長期在供應不足的情况下持續下跌。

近期美股屢創新高；港股同樣跟勢上衝，似乎預示着樓市即將出現進一步的「陽春」。另外，近月環球央行相繼放水，資金氾濫正靜待停泊點，體制成熟又穩定的本港樓市自然是投資者首選之一。本人意見是，一日資金不撤，樓價長期下滑的機會不高，一眾準買家毋須對樓市前景過分擔憂。那麼，刺激樓市進一步回勇的「東風」在哪？其中之一可能是農曆新年後樓市「慣性」呈現的購買力爆發；另外亦可能是本港經濟因素，以及香港股市的變化。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]