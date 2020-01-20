廖偉強：10年樓價勝黃金

今次重遊日本，很多旅遊或購物景點都人山人海，當中內地遊客的數量更是有增無減，日本人在做生意時都笑逐顏開。想必香港人（尤其是從事旅遊、零售及飲食行業相關的同行）見到後，內心一定會酸溜溜，因為確實和香港形成了強烈的對比。中國改革開放至今已經有40年，內地在經濟上的急速增長，形成人民的財富急升，因為內地有14億人口，每年國民出外旅遊消費的能力驚人；所到之處，都能夠令該些國家在經濟上得益。作為中國南大門的香港亦當然非常受惠，自從2003年SARS之後推出的自由行，令香港的經濟急速增長，使香港能夠從SARS之中慢慢復原過來。

就以中國經濟改革開放的40年時間來分析，香港在這40年間樓價，可以分開每10年作為一個段落計算，統計結果都是上升，大家可以看看以下數據：1980至1989年樓價累積升幅151%；1990至1999年樓價再次上升130%；2000至2009年這10年一樣都是上升，惟升幅收窄了，因為當中有SARS及禽流感等疫情爆發，但最終還是升了41%。

短線來說，多年來香港均會經歷不同的風風雨雨，樓價亦會時有起伏，但香港筆者相信樓價仍然會有黃金的10年，因為，香港有中國這個大靠山，內地有龐大人口，香港這個彈丸之地就是內地人首選外闖之地，因此香港土地就是黃金，樓宇就是財富，長遠樓價繼續看好。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]