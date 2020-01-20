香港受到貿易戰及社會事件兩大因素影響，股市及樓市兩大投資市場皆乏力，成交平淡。去年6月發生社會事件之後，更為呆滯。尤以港股，美國股市三大指數頻創新高，港股卻斯人獨憔悴，無力反彈。去年聖誕節前後，美元稍稍呈現弱勢，黃金價格率先發難大幅上揚。在聖誕節前後，由每盎司大約1480美元，乘着美元轉弱，加上美國及伊朗關係緊張，金價立即大踏步走高，1月初曾經升破1600美元，創出7年來高位。

美國股市三大指數亦一起衝刺，屢創歷史新高，從而帶動淡靜的港股亦逐步向好。港股進入2020年不僅成交量上升，每日1000億元以上，有升溫之勢。恒指更一度向上突破29000點，比8月欲下試25000點大為改善。

新春在即 樓市打破例淡格局

本港樓市一手樓近期表現不俗，售樓處常見人龍排隊輪候買樓，主要原因是發展商開價具競爭力，吸引到買家入市。一手成交量漸見回穩，亦和去年政府放寬1000萬元以下住宅物業按揭保險有關，近期新盤銷售常有人龍出現。

加上社會局勢略見穩定，放寬按保亦有利本港市民置業，所以，本港二手樓市成交量逐漸增多，更不太受新盤開售競爭影響。過往，新春在即樓市例淡，在近日不論是一手或二手樓成交量都有趨升之勢，買家偷步入市買樓，可能是防避財富貶值，港股亦然，因為股樓皆有保本增值之效。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]