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湯文亮 敢說反話

投資策略

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湯文亮：市况差 企業降成本良機

【明報專訊】有年輕朋友收到花紅，問我有什麼好投資，但不包括樓宇，這點我明白。他記得在去年收到花紅之後亦問同樣問題，當時我話千祈唔好買樓，如果買股票，我認為創科（0669）唔錯，因為創科新上榜做藍籌股，恒指公司已經做了盡職審查，自己不用費心，到現在已經有超過三成升幅，一年之間算是唔錯投資。

今年市况不穩，而股市又上升了那麼多，投資股票是否正確做法，老實說，這點我也不敢肯定，到年尾就知道結果，但我夠膽肯定一件事，如果什麼也不做的上市公司就不值得投資。

一般人會認為，物業投資者會擔心樓價下跌，其實並不一定，不少物業投資者反而希望樓市在適當時候下跌，什麼是適當時候，就是他們賣走最差的單位，手上現金充足，樓市下跌他們反而有機會買到心儀的優質單位，我叫這種做法是「逢三退一」。

物業投資者正「逢三退一」

如果樓價不斷上升，投資者一定會不斷出售手上物業，持貨量反而會愈來愈少，所以在適當時候下跌是投資者最開心的事，一般人認為物業投資者擔心樓價下跌是錯覺而已。

由於社運持續，市况不穩，有零售業上市公司負責人表示要減少25%舖位數目。一般人認為減少舖位數目，即是生意做少了，那些股票不值得持有，其實這才是買入那些股票的好時機，因為經濟轉壞，是減低成本的最好時機，我相信被放棄的25%舖位，不是租金太貴，就是未能為集團提供合理盈利，倘若成功放棄25%舖位，成本支出應該不止降低25%，而且是長期的，當香港復元，經歷轉好，在銷售大幅增加而經營成本比過去大幅減少，而且保持穩定，集團的盈利就會急劇上升，股價當然亦會急劇上升。

是時候買入削舖零售股

因此，現在應該買一些正在進行逢三退一的零售股，只要香港復原，那些便是較早作出反彈的股票，理由很簡單，但投資其實是不用作出很深入研究，找到有一兩個重點就可以，如果太過深入研究，我反而擔心會錯失良機。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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