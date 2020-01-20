曾淵滄：中美協議難改貿易順差

不過，以2017年的標準計劃，至2020年，以中國GDP每年增長6.5%至6%來計算，2020年中國GDP已經比2017年高20%。

因此，進口額也該自然增長20%，2017年中國從美國進口1300億美元的產品，增長20%即260億美元，而首階段貿易協議要求中國今年增加購買美國產品與服務的金額是770億美元，真正增加的部分只是510億美元。同樣的道理，2021年中國增購的金額扣除自然增長部分之後也打了折扣。

沒要求控制中國對美國出口

還有，中國增加採購美國產品之中，農產品只佔16%，更高的部分是用來增購美國的工業品，佔38.85%，中國購買的美國工業品中，不少是機器及製造業的零件，中國利用這些機器、零件，可以生產更多的產品出口到美國。這份貿易協議，只要求中國增加購買美國產品與服務，沒有要求控制中國對美國的出口。

根據這份協議，中國約有1600億美元的產品完全不須繳付加徵的關稅，另有1200億美元的產品由2月15日開始，只繳付7.5%關稅，另有2500億美元的商品得繳付25%關稅。

實際增購貨品淨額不多

去年，人民幣兌美元貶值約10%，因此，有理由相信今年中國對美國的出口總額會大幅增長，增長額更可能會高於中國於貿易協議中承諾的額外進口額。簡單的說，中美之間的貿易順差不會因為這份協議而改變，特朗普要的只是利用這份協議來爭取美國農人與工人的選票。

協議簽署後，美股創新高而港股較為反覆，理由之一也許是因為協議正式簽署前，傳媒焦點集中於中國會增購美國農產品，但實際上協議中所規定的中國增購部分是以工業品為主。有些意想不到，所以美國工業股大升，特別是資訊科技股，估計中國會大量購買美國的晶片、軟件、機械等科技產品。對香港及內地股市而言，則無額外的驚喜，儘管協議要求中國開放金融市場，不過中國早在協議簽署前公布了開放市場的政策，好消息消化了。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]