王弼：美國「沒道理」的道理

這個故事，也啟發了王弼。王弼收租多年，工商住宅舖位遇到各類型租客，但罕有遇到租霸。一方面，我說一定有幸運因素，另一方面，也跟我在傾談租約時，故意加入一些辛辣的條款有關，理由是看看未來租客有什麼反應，他的底線是什麼，他是否重視個人聲譽等等。

怕易請難送 簽約前測試租客底線

有時候，租客開出的價錢可能不錯，但提出一些不太合理的條款，或是婆婆媽媽之輩，我都會即時彈走，怕易請難送。在談判的時候加入一些看似不合理的條款，你可以說是故意刁難，但絕非沒意義。

中美談判也是一樣，有輿論認為，美國既自稱擁抱自由經濟，竟向北京設限購買美國產品，完全違背自由市場經濟原則。的確，美國作為全球霸主，俗一點說，是全球最強的黑社會（最大黑社會則另有其人），維持世界秩序，有王道一面，也有霸道的一面。二戰時擊敗納粹德國和軍國主義的日本，卻沒有消滅肢解兩個戰敗國，反而協助她們重建經濟，一度成為全世界第二和第三大經濟體系，證明美國不是反日反德，反的不過是納粹和軍國主義，這是美國王道的一面。美國當然亦行霸道詭道，對中東阿拉伯等國家，則經常行詭道，例如扶植她們的獨裁者，管治當地人民。事實證明，扶植薩達姆一類的獨裁者，反而令當地較穩定；把薩達姆轟下台，企圖向當地輸入自由民主，卻令中東大亂，可見對某些社會，是只能以霸道詭道相待。

當許多主流傳媒極力批評特朗普向北京訂下的條款如何不合理和難於執行，王弼認為，這是侵叔測試北京底線的方法：我就是這樣不合理，你還會簽嗎？如果簽了，究竟是誰依靠誰？第一階段協議一簽，上述問題一目了然。那麼，第二階段協議會怎樣發展？我看侵叔希望立刻啟動第二階段談判的原因，是繼續可以借談判作新聞，把股市舞高弄低。

至於達成第二階段協議，則不急在選舉前落實，因為大家都知道，如果侵叔成功連任，再沒有顧慮的情况下，將會有更多籌碼跟北京談判，而北京在未來11個月的時間，則會看準時機，做一些事情為侵叔帶來麻煩，因為在北京的角度，如果不懲罰侵叔，轟他下台，其他國家的政客有樣學樣，那還得了？

侵叔借談判炒作 把股市舞高弄低

不過，短期而言，美股升勢難擋，順勢入市，似乎是市場共識，特別是基金經理，投資者每個月跟他們計數，面對跑輸指數ETF的壓力，唯有跟風，不過在股市開派對，大多數人賺錢的情况下，最近有一則有趣的新聞。一個位於旺角廣華街的細舖，業主持貨8年，最近以1200萬元沽出，竟然要蝕三成離場。擁有地舖，許多人夢寐以求，2012年入貨，手持到2019年，怎麼都沒想過會輸錢，怎料一個社會運動，由賺變輸，還要輸三成，故事告訴我們，贏錢難，要保住贏回來的錢，更難。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]