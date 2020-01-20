經濟
何濼生 濼觀天下

投資策略

下一篇 上一篇

何濼生：不會爆煲的全民退保方案

【明報專訊】舉世普遍的一個現象是以稅支付的養老金入不敷支，紛紛被迫走上改革之路，又紛紛遇上反對，遊行、罷工、甚至暴動。很多時候政府被迫妥協，但其實危機沒有化解，而只是待來屆政府再處理。去年底法國就是因為退休金改革引發了空前的大罷工。

長生津近似全民退保 難持續

何以養老金入不敷支會變成常態？以稅支付及人民壽命愈來愈長都是要因。領取養老金的年齡卻一早已定了下來，人壽命愈長即是要支付的期數不斷增多，入不敷支便自然浮現。本來可以把退休年齡往後推，或把養老金的金額減少，或增加供款，但這會損及自己固有利益，計劃成員不易接受。他們明知加稅或削減其他政府開支亦會影響別人，但別人承擔總好過要自己承擔。

很多支持全民退保的人支持加富人的稅或加企業稅。但加富人稅或企業稅都有限度。數年前法國男星「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄就因不滿富人稅而改國籍成為俄羅斯人。同樣，企業亦可出走他國，屆時稅收和工作職位都會流失。

早前特首林鄭月娥提出的10項民生措施包括把長者生活津貼劃一資產上限至50萬元，以及劃一每月津貼金額至3585元。行會成員林正財表示，改革後的長生津已接近「全民退保」建議。長生津不用供款，是典型的以稅支付的養老金。由於人口老化，這樣的長生津長遠而言恐怕難以持續。

為應付難以逆轉的人口老化趨勢，筆者設計了「每代人自給自足」方案。融資基本上不靠稅款，而是靠每個同齡羣(即同年出生的人士)供款。成員供款額劃一，退休金也劃一並定於基本生活所需的水平。每個同齡羣的供款由該同齡羣共供和共享。只要有生之年都可領取。由於每同齡羣均有自己的預期壽命，只要知道基金投資的回報率，就可計算出要供多少款以獲得多少養老金。

每代自給自足方案 同齡層共供共享

筆者建議全民自資退休方案覆蓋全民，雖然主要由勞資雙方共供，而在職人士亦會為在家負責家務的配偶代供，政府只會為低收入人士代供部分甚至全部的供款。這方案萬無一失必可持續，原因是設計採用每代人自己負責自己的退休支出。政府只在供款期協助貧困者，因此不虞「爆煲」。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]

上 / 下一篇新聞

團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
旅議會：料春節內地入境團減94%
旅議會：料春節內地入境團減94%
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
全球5G普及需時 投資須重視估值
全球5G普及需時 投資須重視估值
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
李澄幸：重整心態 再累積財富
李澄幸：重整心態 再累積財富
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中壽料去年純利飈逾4倍
中壽料去年純利飈逾4倍
中石油中石化易帥
中石油中石化易帥
神華去年煤炭銷售跌3%
神華去年煤炭銷售跌3%
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
林少陽：不與市場對着幹
林少陽：不與市場對着幹
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
行會33人 26享新乘車優惠
行會33人 26享新乘車優惠
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
周顯：官商勾結要講信用
周顯：官商勾結要講信用
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
王弼：美國「沒道理」的道理
王弼：美國「沒道理」的道理
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
湯文亮：市况差 企業降成本良機
湯文亮：市况差 企業降成本良機
陳永傑：股樓齊偷步
陳永傑：股樓齊偷步
廖偉強：10年樓價勝黃金
廖偉強：10年樓價勝黃金
布少明：樓市回勇 只待「東風」
布少明：樓市回勇 只待「東風」
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
昇薈今年開齋 呎價守萬元
昇薈今年開齋 呎價守萬元
安老院有平貴 宜貨比三家
安老院有平貴 宜貨比三家