何濼生：不會爆煲的全民退保方案

長生津近似全民退保 難持續

何以養老金入不敷支會變成常態？以稅支付及人民壽命愈來愈長都是要因。領取養老金的年齡卻一早已定了下來，人壽命愈長即是要支付的期數不斷增多，入不敷支便自然浮現。本來可以把退休年齡往後推，或把養老金的金額減少，或增加供款，但這會損及自己固有利益，計劃成員不易接受。他們明知加稅或削減其他政府開支亦會影響別人，但別人承擔總好過要自己承擔。

很多支持全民退保的人支持加富人的稅或加企業稅。但加富人稅或企業稅都有限度。數年前法國男星「大鼻子情聖」傑哈德巴狄厄就因不滿富人稅而改國籍成為俄羅斯人。同樣，企業亦可出走他國，屆時稅收和工作職位都會流失。

早前特首林鄭月娥提出的10項民生措施包括把長者生活津貼劃一資產上限至50萬元，以及劃一每月津貼金額至3585元。行會成員林正財表示，改革後的長生津已接近「全民退保」建議。長生津不用供款，是典型的以稅支付的養老金。由於人口老化，這樣的長生津長遠而言恐怕難以持續。

為應付難以逆轉的人口老化趨勢，筆者設計了「每代人自給自足」方案。融資基本上不靠稅款，而是靠每個同齡羣(即同年出生的人士)供款。成員供款額劃一，退休金也劃一並定於基本生活所需的水平。每個同齡羣的供款由該同齡羣共供和共享。只要有生之年都可領取。由於每同齡羣均有自己的預期壽命，只要知道基金投資的回報率，就可計算出要供多少款以獲得多少養老金。

每代自給自足方案 同齡層共供共享

筆者建議全民自資退休方案覆蓋全民，雖然主要由勞資雙方共供，而在職人士亦會為在家負責家務的配偶代供，政府只會為低收入人士代供部分甚至全部的供款。這方案萬無一失必可持續，原因是設計採用每代人自己負責自己的退休支出。政府只在供款期協助貧困者，因此不虞「爆煲」。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]