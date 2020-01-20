何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底

第二階段談判展開 噪音可能暫緩

自去年12月中傳來中美可能達成貿易協議以來，市場已經走了一個相對強勢的行情。例如，港股在這段時間漲了4%，亞太區市場更衝高超過5%。這樣的走勢倒推來看，市場樂見協議達成，協議主要內容似乎並不是市場關注的重點。

反而，協議可以達成，將原先市場對雙方貿易摩擦引發的國際貿易秩序混亂風險暫時放下。特別是這樣的明確發生於年初，起碼從公司年度計劃來看，在未來一年，應該不會再出現突如其來的關稅變化。但機警的讀者可能立刻會問：難道大家就不怕如過往談判過程中出現反覆？當然，從特朗普以往行事的方針來推測，出現反覆是一個合理的預測。

但大家要了解，之前在未有協議討價還價的階段，當然少不免要出一些談判伎倆，將談判內容引領至接近對己方有利的條款。

因此，定案前出現反覆應視之為平常。但協議完成後，我們應可以享受片刻的寧靜，再加上美國總統大選日子走近的因素，就算所謂的第二階段要展開，當中的噪音可能暫時沒有想像中大。

在這種向好的大環境下，已經令到一些券商急不及待把他們2020年的一些預測上調。例如他們相信，未來的一段時間，宏觀經濟增長有企穩回升迹象，這樣的情况將改善金融行業以至其他非金融行業的盈利和收入增速。因此，他們把2020年的市場盈利增長預測由原先的5％至6%，上調到10％至11%。從他們在數據上觀察，他們相信全球各個主要地區的經濟體，他們製造業的動能有望在今年觸底回升，這將反映在當地的PMI指數上。而且他們亦指出，過往中國進口增長的變化是全球需求增長的領先指標。

從去年12月的中國進口增長回暖看，他們願意相信全球需求面有望在未來一段時間逐步恢復，切合他們預計全球經濟增長回穩的大主題。

內地房地產投資料逐步回穩

相對中國而言，除了受惠於這些外在的因素，他們亦看到固定資產投資其中的一大塊——房地產投資在未來一段時間中，亦由於地產庫存在周期低位運行，加上開工面積亦相信可以逐步回穩，這將有助中國經濟消除部分下行的壓力，一步一步在從低谷中走出來。而且，這樣的情况有助提振整體社會投資氣氛，促使整個經濟巨輪在貿易紛爭蹉跎了不少時間後重新轉動起來。不過，市場有否走在這些基本因素改善之前，亦是春節期間值得大家深思的題目。

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[何國良 基金看世界]