何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底

【明報專訊】剛過去的一周，媒體報道的焦點自然就放在周三美國時間有關中美貿易談判的首階段協議簽署上。從媒體的畫面上不難看得出，這可能亦只是選舉競選的一個環節而已，實際的內容並沒有把市場原先認為的關鍵問題一併處理掉。所以有人形容這是一份兩邊都不太滿意，但又大致能接受的協議。
第二階段談判展開 噪音可能暫緩
自去年12月中傳來中美可能達成貿易協議以來，市場已經走了一個相對強勢的行情。例如，港股在這段時間漲了4%，亞太區市場更衝高超過5%。這樣的走勢倒推來看，市場樂見協議達成，協議主要內容似乎並不是市場關注的重點。
反而，協議可以達成，將原先市場對雙方貿易摩擦引發的國際貿易秩序混亂風險暫時放下。特別是這樣的明確發生於年初，起碼從公司年度計劃來看，在未來一年，應該不會再出現突如其來的關稅變化。但機警的讀者可能立刻會問：難道大家就不怕如過往談判過程中出現反覆？當然，從特朗普以往行事的方針來推測，出現反覆是一個合理的預測。
但大家要了解，之前在未有協議討價還價的階段，當然少不免要出一些談判伎倆，將談判內容引領至接近對己方有利的條款。
因此，定案前出現反覆應視之為平常。但協議完成後，我們應可以享受片刻的寧靜，再加上美國總統大選日子走近的因素，就算所謂的第二階段要展開，當中的噪音可能暫時沒有想像中大。
在這種向好的大環境下，已經令到一些券商急不及待把他們2020年的一些預測上調。例如他們相信，未來的一段時間，宏觀經濟增長有企穩回升迹象，這樣的情况將改善金融行業以至其他非金融行業的盈利和收入增速。因此，他們把2020年的市場盈利增長預測由原先的5％至6%，上調到10％至11%。從他們在數據上觀察，他們相信全球各個主要地區的經濟體，他們製造業的動能有望在今年觸底回升，這將反映在當地的PMI指數上。而且他們亦指出，過往中國進口增長的變化是全球需求增長的領先指標。
從去年12月的中國進口增長回暖看，他們願意相信全球需求面有望在未來一段時間逐步恢復，切合他們預計全球經濟增長回穩的大主題。
內地房地產投資料逐步回穩
相對中國而言，除了受惠於這些外在的因素，他們亦看到固定資產投資其中的一大塊——房地產投資在未來一段時間中，亦由於地產庫存在周期低位運行，加上開工面積亦相信可以逐步回穩，這將有助中國經濟消除部分下行的壓力，一步一步在從低谷中走出來。而且，這樣的情况有助提振整體社會投資氣氛，促使整個經濟巨輪在貿易紛爭蹉跎了不少時間後重新轉動起來。不過，市場有否走在這些基本因素改善之前，亦是春節期間值得大家深思的題目。