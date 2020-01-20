經濟
何國良 基金看世界

投資策略

下一篇 上一篇

何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底

【明報專訊】剛過去的一周，媒體報道的焦點自然就放在周三美國時間有關中美貿易談判的首階段協議簽署上。從媒體的畫面上不難看得出，這可能亦只是選舉競選的一個環節而已，實際的內容並沒有把市場原先認為的關鍵問題一併處理掉。所以有人形容這是一份兩邊都不太滿意，但又大致能接受的協議。

第二階段談判展開 噪音可能暫緩

自去年12月中傳來中美可能達成貿易協議以來，市場已經走了一個相對強勢的行情。例如，港股在這段時間漲了4%，亞太區市場更衝高超過5%。這樣的走勢倒推來看，市場樂見協議達成，協議主要內容似乎並不是市場關注的重點。

反而，協議可以達成，將原先市場對雙方貿易摩擦引發的國際貿易秩序混亂風險暫時放下。特別是這樣的明確發生於年初，起碼從公司年度計劃來看，在未來一年，應該不會再出現突如其來的關稅變化。但機警的讀者可能立刻會問：難道大家就不怕如過往談判過程中出現反覆？當然，從特朗普以往行事的方針來推測，出現反覆是一個合理的預測。

但大家要了解，之前在未有協議討價還價的階段，當然少不免要出一些談判伎倆，將談判內容引領至接近對己方有利的條款。

因此，定案前出現反覆應視之為平常。但協議完成後，我們應可以享受片刻的寧靜，再加上美國總統大選日子走近的因素，就算所謂的第二階段要展開，當中的噪音可能暫時沒有想像中大。

在這種向好的大環境下，已經令到一些券商急不及待把他們2020年的一些預測上調。例如他們相信，未來的一段時間，宏觀經濟增長有企穩回升迹象，這樣的情况將改善金融行業以至其他非金融行業的盈利和收入增速。因此，他們把2020年的市場盈利增長預測由原先的5％至6%，上調到10％至11%。從他們在數據上觀察，他們相信全球各個主要地區的經濟體，他們製造業的動能有望在今年觸底回升，這將反映在當地的PMI指數上。而且他們亦指出，過往中國進口增長的變化是全球需求增長的領先指標。

從去年12月的中國進口增長回暖看，他們願意相信全球需求面有望在未來一段時間逐步恢復，切合他們預計全球經濟增長回穩的大主題。

內地房地產投資料逐步回穩

相對中國而言，除了受惠於這些外在的因素，他們亦看到固定資產投資其中的一大塊——房地產投資在未來一段時間中，亦由於地產庫存在周期低位運行，加上開工面積亦相信可以逐步回穩，這將有助中國經濟消除部分下行的壓力，一步一步在從低谷中走出來。而且，這樣的情况有助提振整體社會投資氣氛，促使整個經濟巨輪在貿易紛爭蹉跎了不少時間後重新轉動起來。不過，市場有否走在這些基本因素改善之前，亦是春節期間值得大家深思的題目。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

上 / 下一篇新聞

團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
旅議會：料春節內地入境團減94%
旅議會：料春節內地入境團減94%
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
全球5G普及需時 投資須重視估值
全球5G普及需時 投資須重視估值
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
李澄幸：重整心態 再累積財富
李澄幸：重整心態 再累積財富
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中壽料去年純利飈逾4倍
中壽料去年純利飈逾4倍
中石油中石化易帥
中石油中石化易帥
神華去年煤炭銷售跌3%
神華去年煤炭銷售跌3%
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
林少陽：不與市場對着幹
林少陽：不與市場對着幹
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
行會33人 26享新乘車優惠
行會33人 26享新乘車優惠
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
周顯：官商勾結要講信用
周顯：官商勾結要講信用
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
王弼：美國「沒道理」的道理
王弼：美國「沒道理」的道理
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
湯文亮：市况差 企業降成本良機
湯文亮：市况差 企業降成本良機
陳永傑：股樓齊偷步
陳永傑：股樓齊偷步
廖偉強：10年樓價勝黃金
廖偉強：10年樓價勝黃金
布少明：樓市回勇 只待「東風」
布少明：樓市回勇 只待「東風」
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
昇薈今年開齋 呎價守萬元
昇薈今年開齋 呎價守萬元
安老院有平貴 宜貨比三家
安老院有平貴 宜貨比三家