周顯：官商勾結要講信用

但是，在金融界，有很多枱底下的交易，這就需要信用了。例如說，我買你的股票，你給我1000萬元回佣，如果交易對手不可靠，這單刁根本做不成。更大一點的是你和政府官員官商勾結，可能「回報」是在好幾年之後，你必須要是一個有信用的人，對方才會相信你。

猶太人有很完善交收制度

在香港，做到這麼可信的人，就只那麼的幾個，大家心照了。但是在外國，有很完善的交收制度，例如說，猶太人經營金融多年，大家一起上猶太會堂，早已建立了一個互相信賴的交收系統。其他人做金融，只能在枱面做，猶太人互相卻可乜都講得，其他人自然做不過他們了。

講到猶太人，有一個故事，就是人們常常批評，中國人去到了外國，堅決不肯入鄉隨俗，偏偏要過着中國人的生活。其實，在外國的猶太人2000多年從來不肯放棄自己的身分，穆斯林就更加堅定了。中國人反而是最易話為的，兩三代便會融入當地文化。不過，照我建議，還是同外裔結婚，最好連自己的姓也改掉，這樣才叫徹底。

[周顯 投資二三事]