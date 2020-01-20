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盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理

【明報專訊】最近有幸認識了詠春殿堂級師傅梁錦棠先生，梁師傅為標指王梁相的大弟子，梁相即葉問的第一位所收的徒弟。與梁師傅談話當中，認識了很多詠春的哲學，當中和我們做投資的也有十分相似的共通點。另外上周台灣大選，蔡英文得到破紀錄的票數連任，不期然令我想起前英國首相，鐵娘子戴卓爾夫人，因有些地方她兩位頗相似的。

梁師傅說練詠春功夫又或者切磋比試，如果練習者怕痛的話，就無得練亦無得打，因為沒有一門功夫不需要艱苦練習，而練習過程中一定會吃苦。梁師傅說50多年前，無論他們師兄弟之間比試，又和其他門派較量，全部拳拳到肉，不會有什麼護甲等裝備，所以怕痛的話就一定會輸。

以前我不明白練詠春的人為什麼向着木人樁拳來腳往練習，我心想木人樁根本不會還手，怎麼可以以此作來練習。後來給梁師傅這句話點醒了，明白到練詠春的人不斷拳打腳踢木人樁，一方面練招式，二方面更重要就是藉此用手腳不斷撞擊木人樁的手腳，練到令手腳在不斷撞擊下都不會感覺痛楚，最終練到就如鋼條般一樣堅硬，和對手過招的時候，在手腳互相撞擊之下，便形成對方痛你不痛，在這樣優勢下便可以輕易將對方擊倒。就如學游水，如果極害怕被水浸到或者學踏單車怕跌倒，最終可能終身也學不成游水和踏單車。

愈怕輸錢 就愈易輸錢

做投資一樣，過分害怕虧錢的，虧錢的機會就會愈大。因為經常害怕虧錢的心理壓力下，會導致判斷錯誤。梁師傅又指出，詠春的精髓就是以柔制剛、以弱勝強，絕對不是一門鬥力的功夫。詠春功夫中最厲害的就是標指，標指是攻擊身軀最脆弱的地方，如眼睛、喉嚨、雞心及小掩等要害。做我們外匯投資的也一樣，我們不會選擇一些強勢貨幣來狙擊，一定會選擇外匯市場中最弱的貨幣來狙擊。練詠春除了真的可以用作防身的自衛功夫之外，還是一門養生的功夫，正所謂健康就是財富，怪不得近年這麼多香港和外國人習詠春來鍛煉身體。

轉到上周一個熱門話題，就是蔡英文大熱擊敗韓國瑜，更以破紀錄的票數當選連任。如果大家記得在2018年11月台灣九合一選舉中，國民黨拿下了三分之二的地方席位，民進黨大敗後蔡英文即時辭去民進黨黨主席。但事隔一年多，選情出現了翻天覆地的巨變，令沒有政績的蔡英文擊敗國民黨人氣王韓國瑜，原因就是去年發生了香港反修例運動，令整個台灣總統甚至香港區議會選舉形勢出現大逆轉。

當年戴卓爾夫人在1979年勝出擔任英國首相之後，隨着英國經濟不斷衰退再加上她作風硬朗，以鐵腕對付工會令民望大插水，面對被逼宮及隨時有下台危機下，阿根廷突然在1982年3月19日揮軍入侵並佔領了福克蘭群島，戴卓爾夫人毫不猶豫即下令英軍前赴福克蘭群島向阿根廷軍隊宣戰。在英國軍隊大勝及收復福克蘭群島之後，戴卓爾夫人的民望亦隨之由地獄升上天堂。在1983年的大選中帶領保守黨以壓倒性姿態勝出繼而連任首相。

戴卓爾夫人任內的英鎊波幅，亦是英鎊史上波幅最大的，上下波幅達到14,000點。而英鎊在今年開局以來反覆下跌，沒有與眾多分析員所期望的向上，因市場又重新擔心英國和歐盟在貿易協議上反枱而出現硬脫歐。再者，上星期英國公布的經濟數據差強人意。因此，金融市場已開始炒作英倫銀行會在1月30日減息。故在英國經濟轉差的勢頭極為明顯下，估計英鎊在第一季會有下跌壓力。保守估計在上述的利淡因素夾擊下，英鎊兌美元有機會向下挑戰1.2761或1.2582兩大重要支持位。若英國真的和歐盟反面而邁向硬脫歐的話，英鎊兌美元有可能重回1.2000水平。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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