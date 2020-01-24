摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741

市場傳出螞蟻金服正準備中港上市，投資者憧憬平保旗下金融科技相關業務估值或受帶動。另一方面，集團公布最新保費收入數據，去年全年增長11%，單計12月份更急升42%，有分析指，平保去年保費收入表現大部分時間均跑輸同業，上月保費收入增速明顯加快，或反映集團於2020年業務或將出現復蘇勢頭。

如投資者看好平保短線有機會突破100元大關，進場部署好倉可考慮平安購19741，行使價110.05元，實際槓桿約11.4倍，最後交易日2020年6月23日；相反，淡倉選擇則可參考平安沽20677，行使價92.99元，實際槓桿約16倍，最後交易日2020年3月17日。

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