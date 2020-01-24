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瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595

【明報專訊】中美簽訂第一階段貿易協議後港股反覆，不少科技股受壓，其中受市場注視的美團（3690）下試110元水平。近日錄得大量資金流入Call輪的阿里巴巴（9988）於月底公布業績，資金開始留意認股證。

同為科技股的小米（1810）走勢大為不同，股價上升近一成，再創52周高位。股價直升機式上升令投資者卻步，部分轉為留意認購證，但價外而年期合適的小米Call輪不多，只剩1兌1的窩輪選擇，證價非常高，如此牛證更有其吸引力。牛證少受引伸波幅和時間值影響，現時一般牛證收回價都相對安全。如看好可留意牛證59595，收回價11.3元，2020年8月到期，有效槓桿約5.3倍。

平保（2318）上周五收市前抽升至近百元水平，瑞銀即市資金流顯示投資者看好平保短線走勢。不過由於部分認購證街價較高，如投資者看好平保，可留意低街貨平保認購18867，行使價103.08元，2020年5月到期，有效槓桿約11倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其集團成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2017 。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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