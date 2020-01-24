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何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094

【明報專訊】強勢股阿里巴巴（9988）上周五先跌後回穩，收市重上220元。前身為雅虎的阿里股東Altaba指，計劃近期悉售所持有的阿里股份，拖累阿里近日走勢原因之一。向上觀望試頂機會，支持參考215元。

阿里止跌回穩，好友觀望回勇，再度考慮價外認購證，看好可考慮阿里認購證18094，行使價246元，2020年6月到期，實際槓桿約8.9倍。至於保守好友若憂慮股價仍會受潛在股東減持消息影響，或可先考慮輕微價外認購證，待到價後才再向上換馬。相關好倉選擇可考慮阿里認購證18311，行使價224元，2020年9月到期，實際槓桿約5.3倍。

小米（1810）強勢破位，上周五收市升逾8%，企穩13元以上。向上有待進一步突破13.5元，並留意12元能否建立支持。高位反手做淡可考慮小米認沽證20302，行使價11.38元，20年07月到期，屬新上市產品。（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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