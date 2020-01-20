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劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前

【明報專訊】港股近期頻頻有公司抽水或股東配售減持，但股份大致能守於配售價之上，反映市場流動性及承接依然良好。中線向好趨勢未變，但短線波動難免，最怕是在高位出現拉鋸停滯不前情况，屆時便要提高警覺。

恒指上周初升上29149點回軟，周中於28619點已有支持回升，周五上試高位，收報29056點，全周升418點或1.46%；國指升1.35%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升2.70%、3.38%，中小型股表現強勁。上周日均成交1089億元，高於60天平均逾三成，成交保持活躍。趨勢寬度方面，恒指國指成分股幾乎全線處於50天線之上，對上一次較接近為2019年2月；高於10天線、20天線比例約七成多，中短線向好依然具深度支持。不過，正如上周指出，寬度已經超買，短線有機會出現好像前周（截至1月10日）的急挫急彈，但不代表恒指轉勢；同樣地，去年2月底，寬度超買，恒指繼續攀升，一直至4月。只要高於50天線維持約六七成水平，恒指現時守住約28300點，將保持向好格局。

教育股急漲 小心政策風險高

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率73比27，升逾3%佔上升股份超過一成半；上周有四日升多跌少，市况向好；每日升逾3%佔超過一成，跌逾3%佔約半成或以下，買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，上周只有能源及相關、農業及水務下跌，跌幅小於0.5%。上升行業中，有一半的升幅超過2%，教育、軟件服務升近8%表現最強，科技器材、醫藥保健亦升逾半成。

強勢的教育股宇華（6169）、希望教育（1765）上周再升5%及7%，中國西部提供K-12教育的天立（1773）更大漲一成半創上市新高。不過，教育行業政策風險高，如2018年內地發布民辦教育修訂法，重創教育股；大摩預計今年上半年將推出民促法，並可能對學校的財務和經營帶來重大阻力。相比下，專注高教或職業教育的股份受政策負面影響較小，甚至可以受惠政策支持，除宇華、希望教育外，在港上市的龍頭東方教育（0667）亦可取，但該股的估值更高，未來需要更多強勁業績支持股價表現。走勢上，該股上周創上市新高回順，短線於16.4元料有支持，可候低吸納，並以低收16元止蝕。

輪流速度極快 左追右趕恐一場空

醫藥板塊是另一明顯受到政策消息而大幅波動的行業，內地第二批帶量採購藥品招標啟動，藥企的產品中標消息成催化劑，石藥（1093）上周五早市因而炒高，最多升8%，收市升半成。石藥去年11月底下跌裂口及10、11月築起小圓頂於19.5元料形成較大阻力，現水平高追值博率大減；倘候小回低撈，失守18.3元也宜先離場。

早前提到新一批強勢已經形成，小米（1810）、中興通訊（0763）、京信（2342）、藥明生物（2269）、騰訊（0700）、港交所（0388）、銀娛（0027）、九倉（0004）上周繼續尋頂；上周五呆滯多時的平保（2318）起飛，內銀或低迷匯控（0005）都有機會發力，但現時市場輪流速度極快，升勢可能一日甚至半日完成，與其左追右趕可能一場空，持盈保泰可能更好。

[劉思明 數據尋寶]

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