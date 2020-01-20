經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大

【明報專訊】恒指上周五終收於29000點之上，動力卻主要來自平保（2318）、建行（0939）、醫藥股和港資股。若非收市破位，大市變動其實不算大，個股則炒到飛起，一直強勢的小米（1810）飈升8.3%，成交額只僅次於破頂試衝百元關的平保，而眾安（6060）、中興（0763）也分別漲7.5%及7.3%。以動力來看，小米也成功衝破密集區，但技術上非常超買，若回調至13元以下可小注收集，而中興和眾安同樣強勢，亦值得跟進。從炒落後的角度看，港資股中的銀行股也有條件穩步回升。

美股上周中短暫窄幅上落後再破頂，港股周五初段高開低走並曾倒跌，到下午3時前表現仍乏善可陳，主要是騰訊（0700）表現疲弱。但平保尾市發力拉升，最後10分鐘連同競價時段成交額超過21億元。

成交配合 小米有力闖14元關

現在市況很資金主導，平保上周多次試破97元也無法企穩，但資金一到便直撲百元關，若突破後會否又反高潮倒跌？面對現市況的波動，可取的策略是選有基本因素支持、走勢上佳的強勢股，然後分段逢低收集。平保中線應可上試110元至120元，但在這之前的走勢會相當反覆，壓低均價、盡量維持有帳面利潤，是能堅持持有到高位的關鍵。

小米是當前最炙手可熱的大型股份。炒作原因可以相當多，如小米有最多物聯網產品（Internet of Things），當5G到來又真的萬物互聯，最終有何商機不重要，現水平一定能有一番炒作。北水已連續31日淨流入小米，累計已達79億元。觀乎美團（3690）的往績，當北水堅持掃貨，股價就不會怎麼回調，大陽燭後往往也僅短暫橫行便又再走高。在北水支持下近期展開升浪，經已升破2019年至今的所有價位，14元附近在2018年時是一個密集區，但當時成交量並不大，以近期的買盤而言（假設能持續的話）絕對有能力闖關，真正的阻力是16元以上，這是上市初期的天量交易區。超短線阻力位13.6元，下一阻力15.24元。

受到局勢影響，港資股去年大落後，踏入2020年也未見太大起色，但近日卻在乏人提及下逐步回升。各大行都對本港經濟看法偏淡，即使在基數效應下今年可擺脫衰退，但增長卻可能相當弱，或許就僅1%或以下。樓市在放寬按揭保險限制後也未見起色，中原指數最新報175.88，按周跌0.62%，連續兩星期下跌。寫字樓、零售商舖租金下跌，但商戶仍然經營艱難，周大福（1929）、莎莎（0178）都宣布會大規模關店，報道亦指大量餐廳打算農曆年後、踏入傳統淡季便結業。

本周便是農曆新年，沒多久便知情況有多差，但港資股估值其實都充份反映。以銀行股為例，恒生（0011）都不斷被大行下調評級，市帳率已降至2倍，為2015年下半年、中國崩盤時的水平，歷史上就僅1997、98年亞洲金融風暴時更低。

恒生市帳率已調整 中銀更值博

當然，恒生的股本回報率已下降不少，市帳率作出相應調整亦合理。因此，筆者覺得中銀香港（2388）其實更值博。論質素跟恒生仍難相提並論，但以估值相對股本回報率則非常吸引。中銀2017年和2009年第三季股本回報率都降至約11%，但市帳率仍維持在1.5倍，而2020年預測股本回報率與這兩個時期相若，市帳率卻僅1倍。當市場對香港氣氛不那麼悲觀，其實極具重估空間，只是這些股份在當前炒風熾熱的市況中很難引起投資者興趣，只合有耐性的投資者。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
旅議會：料春節內地入境團減94%
旅議會：料春節內地入境團減94%
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
全球5G普及需時 投資須重視估值
全球5G普及需時 投資須重視估值
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
李澄幸：重整心態 再累積財富
李澄幸：重整心態 再累積財富
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中壽料去年純利飈逾4倍
中壽料去年純利飈逾4倍
中石油中石化易帥
中石油中石化易帥
神華去年煤炭銷售跌3%
神華去年煤炭銷售跌3%
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
林少陽：不與市場對着幹
林少陽：不與市場對着幹
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
行會33人 26享新乘車優惠
行會33人 26享新乘車優惠
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
周顯：官商勾結要講信用
周顯：官商勾結要講信用
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
王弼：美國「沒道理」的道理
王弼：美國「沒道理」的道理
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
湯文亮：市况差 企業降成本良機
湯文亮：市况差 企業降成本良機
陳永傑：股樓齊偷步
陳永傑：股樓齊偷步
廖偉強：10年樓價勝黃金
廖偉強：10年樓價勝黃金
布少明：樓市回勇 只待「東風」
布少明：樓市回勇 只待「東風」
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
昇薈今年開齋 呎價守萬元
昇薈今年開齋 呎價守萬元
安老院有平貴 宜貨比三家
安老院有平貴 宜貨比三家