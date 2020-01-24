金子：汽車需求回升 比亞迪購19181

以龍頭科技股為例，比較舜宇（2382）、小米（1810）及騰訊（0700），市場上的引伸波幅定價分別約44%至53%、31%至44%及22%至32%，愈高的引伸波幅，代表發行商定價較高，主要原因是市場對相關資產的波動性預期愈高。港股連續6個交易日錄得破千億成交，上周五中國平安（2318）成交金額居首，股價亦創上市新高。恒指熊證重貨區位於29200點，恒指牛證重貨區位於28400點。

花旗發表研究報告，認為比亞迪（1211）的前景仍然樂觀，雖然政府削減補貼，令11月份新能源汽車的銷售按年跌63%，總體銷量下降19%，但中國對內燃機汽車的需求，以及較低線城市的價格回升，將有助於比亞迪今年的業績。技術上，日線及周線圖也突破了10天、20天及50天線，故後市可以看高一線。若看好比亞迪前景，可以留意其購證（19181）。

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