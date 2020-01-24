金子：汽車需求回升 比亞迪購19181

【明報專訊】內地去年經濟按年增長6.1%符預期，國家統計局表示，中國由以往高速增長轉為高質量發展。今周迎來農曆新年假期，匯豐衍生工具部數據顯示，波幅指數上周一升高後反覆向下，窩輪價格或有負面影響，若擔心長假期將至，市場波動性或減低，可留意牛熊證，惟外圍股市如常，若擔心港股復市時裂口高開或低開，可留意收回水平較遠的牛熊證。
以龍頭科技股為例，比較舜宇（2382）、小米（1810）及騰訊（0700），市場上的引伸波幅定價分別約44%至53%、31%至44%及22%至32%，愈高的引伸波幅，代表發行商定價較高，主要原因是市場對相關資產的波動性預期愈高。港股連續6個交易日錄得破千億成交，上周五中國平安（2318）成交金額居首，股價亦創上市新高。恒指熊證重貨區位於29200點，恒指牛證重貨區位於28400點。
花旗發表研究報告，認為比亞迪（1211）的前景仍然樂觀，雖然政府削減補貼，令11月份新能源汽車的銷售按年跌63%，總體銷量下降19%，但中國對內燃機汽車的需求，以及較低線城市的價格回升，將有助於比亞迪今年的業績。技術上，日線及周線圖也突破了10天、20天及50天線，故後市可以看高一線。若看好比亞迪前景，可以留意其購證（19181）。