蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元

蒙牛於1月5日與上海上市的妙可藍多（滬：600882）達成戰略協議，蒙牛以2.8億元人民幣，入股妙可藍多5%股權，雙方將在芝士產品上展開深入合作。蒙牛同時斥資4.58億元人民幣，入股妙可藍多旗下的吉林科技43%股權。妙可藍多主要生產芝士和液態奶產品，擁有「妙可藍多」和「澳醇牧場」等國內知名品牌，在上海、天津、長春和吉林有4間廠房。

內地滲透率低 長遠增長空間大

芝士產品營養豐富，但於內地市場滲透率甚低，於2016年人均消費量僅0.1公斤，日、韓則為2.6至3.2公斤，長遠增長空間龐大。妙可藍多本身為蒙牛生產芝士條，是次戰略合作有助更善用產能及採購原材料以節省成本，並合作拓展分銷網絡、擴充產能及避免互相競爭。

交易作價不高，入股妙可藍多的作價相當於2021年預測市盈率18倍，低於蒙牛的20倍。對吉林科技的投資則設有保障機制，若吉林科技2019至2021年盈利不達標，對蒙牛將有補償及回購股份。

綜合而言，是次交易投資額及短期盈利貢獻都不大，但有助蒙牛於高速增長的內地芝士產品市場加快發展步伐。現價買入蒙牛，中線目標37元，相當於2020年預測市盈率28倍。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]