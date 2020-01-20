潘迪藍：中國大增美進口說易行難

政治上來說，這種結合對特朗普很有用。他藉着一個偉大的貿易協議獲得聲譽；對華為實施更嚴厲的制裁，又證明他仍然準備對中國大陸打強硬牌。但實質上，這兩個行動是自相矛盾的。中美第一階段的貿易協議就要求，中國大陸在2021年進口的美國製造業產品，要比2017年增加450億美元。如果美國科技公司被剝奪了它們最大的內地客戶，這將很難實現。諷刺的是，支持對華為實施新制裁措施的其中一個主要美國政府部門就是商務部，它本來應該是促進美國和其他國家貿易的。相反，反對的主要卻是一直希望遏制中國科技行業的美國國防部。美國國防部擔心，全面禁止向華為出售產品所引致的收入損失，將會損害美國半導體公司繼續投資開發美軍需要的晶片的能力。

美續打壓華為 美晶片商難增出口

這正突顯出，不論是否達成貿易協議，在未來幾年，中美經濟關係都將會面對衝突和令人困惑的壓力。中美貿易協議的內容不太令人驚訝。關於知識產權保護和技術轉移的規定是很好的漸進改進，但幾乎可以肯定的是，中國大陸仍然有足夠的迴旋空間，可以令內地市場繼續向本土的龍頭企業傾斜。以內地快速發展的經濟，以及其龐大和根深柢固的科技製造基地來說，即使沒有強制技術轉移，它也可以繼續汲收外國的技術，化為己用甚至有所改良。

至於有關內地開放金融服務市場以及貨幣方面的條款，一如所料，是乏善可陳。自2016年以來，由於自身的原因，內地一直努力向外國企業和資本開放其金融市場，原因包括：經常帳盈餘減少，令內地需要吸引更多外國投資；以及利用外國的金融專業知識，更好地運用資本來提升生產力效率的下跌。

進口服務數字最容易達到

在匯率部分，中國只承諾不會藉人民幣貶值來增加出口（實際它從未有這樣做），以及增加干預市場的透明度。最近幾個星期，人民幣的匯率已經有些反彈，但這只是因為過去幾個月在關稅影響之下過度低迷，並不是因為中美貿易協議有如新的《廣場協議》。關於中國承諾的整體進口額，則有一些新鮮有趣的細節。協議列出了中國進口美國商品和服務的預期增長數字，涵蓋四大類和547個單獨的關稅細目。到2021年底，中國每年進口的美國製成品、能源產品和農產品，要分別比2017年增加448億美元、339億美元和195億美元（合共982億美元）。同期進口的服務，則至少要比2017年增長251億美元。其中，進口服務的數字最容易達到。在2017年，中國從美國進口服務的金額為570億美元。在2009年至2017年間，中國每年從美國進口服務的金額，上升了410億美元。由現在到2021年底，中國從美國進口服務的金額要增加至820億美元。其中一些金額，可能是來自內地開放金融服務市場。其他可靠扭轉近年內地人減少到美國旅遊及商務公幹達到。

進口美國產品的數字，更加難以消化。在2017年，中國從美國進口產品的金額達到1290億美元的新高。經過兩年貿易戰，這個數字在2019年下跌至大約1040億美元。2021年的目標高達2270億美元（比2017年增加982億美元）意味着，中國從美國進口產品的金額必須在這兩年間增加一倍以上。如果美國不是將大量產品由出口其他市場轉移到出口中國，很難看到這怎麼辦得到。在那種情况下，美國的貿易赤字可能只是重新分配，而不是減少。美國對中國的貿易赤字將會減少，但對其他國家的貿易赤字卻會增加。個別板塊的目標在可信度方面不盡相同。例如，中國進口美國農產品在2021年將需要達到430億美元（2017年為230億美元），這比2019年高出超過3倍，甚至比2013年的最高紀錄300億美元（當中一半金額來自大豆）也高出一大截。很明顯，要達到這個目標，內地從美國入口的大豆將需要大幅增加。多入口肉類和奶製品可能有助解決問題。

美進一步打擊華為 或波及台積電

內地從美國進口能源產品以那個基準計算則還未清楚，但330億美元的增長或許可以透過進口液化天然氣來解決。最令人難以置信的，可能是增加進口450億美元的美國製造業產品。尤其是，如果美國政府的強硬派得勢，全面禁止向中國最大的高價值高科技產品買家華為出售產品，以及實施其他科技出口管制措施。這令我們聯想到近期的另一宗新聞──美國醞釀收緊由2019年5月開始對中國電訊業龍頭華為實施的制裁。至今為止，美國將華為列入出口管制黑名單的影響還不太大。2019年12月，華為宣布，其2019年營業額比2018年增長18%。華為之所以未受到太大影響，部分是因為它已經在其智能手機中使用了很多自己設計的晶片，以取代美國公司的晶片。此外，它還透過其海外生產基地，繼續從美國公司購入產品，令負責出口管制的美國政府部門感到沮喪。所以，它們正在制定兩項新規定，以更加嚴格地限制華為接觸美國技術，以及破壞華為與其供應商合作的能力。如果這些新措施真的實施，它們可能會令美國對華為的銷售額減少數以億計美元，並且在電子業的供應鏈中造成重大的新破壞。

第一項建議的新措施，是將外國製造產品受到美國出口管制的最低門檻降低。現時，外國製造產品包含了25%或以上源自美國的技術，才會受到美國出口管制。新建議是，特別針對華為，將這個最低門檻降至10%，甚至更低。第二項建議的新措施，是即使外國製造的產品並沒有直接使用受管制的美國技術，而只是根據美國的設計和藍圖來生產，也容許美國商務部對這些外國製造產品實施出口管制。

為華為生產了大部分晶片的台灣晶圓代工生產商台積電（TSMC），將是這些措施針對的最大目標之一。華為至今不太受美國出口管制干擾的其中一個原因，是美國現時的出口法規容許華為購買非敏感的美國科技產品（包括大多數半導體產品），只要那些產品是在其他國家生產便行。根據新規定，台積電很可能被禁止向華為出售任何晶片，理由是晶片設計來自美國公司，或者是晶片製造設備由美國公司提供。

這些新規定的某種形式可能會在未來幾個月或更短時間內實施。但它們在條文或執行上嚴格到那個程度，則尚未清楚。上述美國政府部門的員工其實不太願意執行這些規定，因為這會減少美國科技公司的銷售額，有助促進外國競爭對手的銷售額，並會鼓勵美國企業將某些零組件的生產完全轉移到外地。美國商務部的政治任命官員希望對規則進行強硬的解讀，但國防部則尋求較為溫和的解讀。國防部擔心，如果它的供應商被剝奪了一個主要收入來源，它自己的半導體供應鏈亦可能會面臨風險。即使撇開美國持續對中國進行科技遏制的風險，美國對華出口的高增長目標也令人難以置信，這又帶出了另一個風險。根據協議條款，如果中國未能履行其承諾，美國可以自由地重新徵收額外關稅。如果事實證明，在未來兩年內，美國對內地的出口不能增加一倍，那麼在特朗普的第二個總統任期內，中美很可能會重新爆發貿易戰。不過，暫時來說，大家姑且先享受一下躲在風眼之內的平靜。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]