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林少陽：不與市場對着幹

【明報專訊】環球股市表現如入無人之境，如今之勢，投資者只能順勢而行，絕對不宜與市場力量對着幹。

早於去年第三季期間，港股在眾多負面消息籠罩之下，仍能企穩於25000點樓上，早已播下去年第四季及今年初港股升勢的種子。如今，港股重返29000點水平，較去年初低位24900點高出4100點；與2018年初歷史高位計，則仍低水約4500點。粗略估計，29000點差不多就是過去兩年高低位之間的中途站。

港股追平美股升幅 要見38500點

單看過去兩年價格表現，與美股相比，現水平的港股仍然相當落後。標普500指數目前水平，已較2018年初高位再升15%。

港股要升至38500點，始能追平美股同期升幅。考慮到過去兩年眾多不利因素疊加，對中港兩地股份所構成的盈利及相應股價壓力，港股過去兩年所失去的時間，恐怕都好難追得番，筆者只是想說，港股在現水平，其實很難稱得上偏高。

港股自年初開始，升勢有擴散至中小型股份的趨勢。據過往經驗，當升勢擴散至垃圾股的時候，通常就是大市升勢接近完結，臨近調整的先兆。幸好，最近加速上升的中小型股份，絕大多數仍然是頗為正路的股份，而一些基本因素欠佳的垃圾股，則仍然乏人問津。

垃圾股飛升 大市見頂先兆

有別於2017年的升市，那時港股升勢，幾乎全無二三線股的份兒，即使恒指於2018年初推上33,484點歷史高位，大部分中小型股份仍然是斯人獨憔悴。反觀過去一年，即使港股指數表現看似積弱，投資者的風險胃納其實不錯。也許，投資者對中國企業的盈利前景，看法確已出現了根本的變化。

就本人有限的知識所理解，推動這次企業盈利復蘇的因素，至少包括如下幾點：

第一，以中美為首的各國央行，自去年初開始，再次放鬆銀根，部分投資者甚至形容過去一年，是新一輪量寬的開始。

第二，中國過去幾年的供給側改革，有助各相關行業的資產負債表及企業盈利表現，相關紅利至今仍然持續。

第三，自從郭樹清接掌中國銀保監帥印之後，決心鏟除國內影子銀行的表外融資渠道。過去幾年，國內理財產品的年利率，已由2014至15年高峰期的10厘以上水平，腰斬逾半至5厘，甚至更低水平。試想想，在往年理財產品年回報率動輒超過10厘的情况下，國民怎可能願意冒險入市，買入股價隨時狂漲暴跌的A股？如今，理財產品投資回報率回復理性，國債息率更早已跌至低單位數字水平，只要這個趨勢持續，預期將吸引更多資金入市。

容許中外學者唱衰 經濟底子反而好

第四，過去一年，內地部分債券開始出現違約潮，顯示過往商業銀行銷售相關產品的剛性兌付承諾不再，而這其實是當權者對自己經濟狀况有信心的表現。我好希望，在不久的將來，就連國營傳媒亦容許甚至歡迎中外經濟學者公然唱淡中國經濟，屆時，我們理應對自己國家的經濟更有信心，因為底子好的人，是不可能被唱病的。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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