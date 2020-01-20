陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底

有說首階段協議中國需在未來兩年向美國額外進口2000億美元商品，才可有小量商品降低些少關稅，實在吃虧，而涉及如此龐大金額的進口，中國或未必吃得消。

表面上看，2000億美元乃是天文數字，但經歷多年來各國積極印銀紙，已在一定程度冲淡了有關金額的購買力，而將2000億美元化作港元，約接近1.6萬億港元，其實也只等同約一家騰訊（0700）3.8萬億元巿值的四成左右，一個多月前騰訊股價還只在大約320元左右，近期已回升至400元以上，其巿值增長也已有數百億美元，若與蘋果現時巿值約1.38萬億美元作比較，2000億美元只等同約15%的蘋果巿值而已。

况且，中國要多買2000億美元的美國商品，或許會買貴了，但買回來也不會完全沒用處，和滿清當年要割地賠款有重大分別，而之前貿易戰對中港股巿造成重大衝擊，主要是不知其惡化的底線如何，如有「明碼實價」，投資者不再心裏沒底，巿場自能調節適應。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]