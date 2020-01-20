陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡

作為投資者，總要從不同角度思考，就如信用卡貸款極為高息，對於借貸人自然要面對利息開支和還款的壓力，不過正因高息，信用卡公司一來可賺高息，二來就算有卡主還不到款，信用卡公司賺了其他卡主的高息收入，也足可冚欠債人的卡數有餘。

所以，大家可以察覺美國的兩家信用卡公司Visa和MasterCard（美國上巿編號分別為V和MA）的股價愈升愈急，上述美國人的信用卡貸款在2014年轉升以來，Visa和MasterCard的股價在6年時間都升了超過3倍以上（圖2），遠遠跑贏美股標普指數和道指，實在值得候低吸納。

經濟好壞都要碌卡

信用卡還有一個特點，就是經濟好的時候，因人工收入上升，人們便不怕先使未來錢勇於碌卡，而當經濟轉差，手頭變緊的時候，則唯有要碌更多卡數以先渡過難關再說，所以經濟好或差，信用卡的生意也相當好做，而卡主也似會碌卡碌上癮。

還有，現在愈來愈流行電子支付系統，很多時如內地的微信支付又或支付寶等，不少時候要綑綁信用卡的戶口，則電子支付系統愈發達，做信用卡的生意也自有更大的業務拓展空間。

[陸振球 投資超限戰]