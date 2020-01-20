大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策

LGT：債市偏貴 較看好股票

LGT皇家銀行（香港）董事總經理家帝文認為，投資者不要期望股市會重演去年表現，但今年仍是看好股市多於債市，指債市目前估值偏貴，並認為在投資組合內要加入黃金，指在低息環境下機會成本較低，以及受環球央行續買金支持。

今年大市焦點之一落於美國大選，家帝文指出，歷屆大選中，該年經濟一般都不會步入衰退，目前美國經濟也處於不太好或壞的狀况，聯儲局亦會保持息率不變，為市場帶來支持。根據數據，一般在大選後標普500指數都會上升，他料全年仍會錄得約10%不錯回報。

美兩黨各主兩院 通常利好股市

家帝文分析大選結果對市場的影響，他指自1928年起市場都較偏好「分裂」的政府，即參眾兩院各由不同的黨派控制，市場表現會相對較好，他亦料今年大選後會延續這種狀態。故他今年仍看好美股，指仍能找到合理增長，對亞洲、中國和歐洲市場則持中性看法。

他續稱，縱使A股去年表現不錯，但內地經濟正步入結構性放緩，隨人口老化，人口紅利優勢減退，在中美貿易戰上亦是付出較大代價的一方，有關影響尚未完全反映在市場上。他認為後市走勢，取決於下階段貿易談判內容，而目前則欠缺了催化劑。他估計次輪貿談將涉及知識產權等問題，如結果正面則或會轉為高配A股，否則在刺激經濟措施大多已反映在市場，不見太大驚喜下，則持中性看法。惟他不相信內地會透過人民幣貶值應對貿戰影響，料不會出現大規模資本外流。

若次輪談判向好 高配A股

至於港股，該行投資策略師張正浩表示港股去年步入困境，但估值已較成熟市場有一定折讓，相信今年會有一定重估，並隨更多中概股回歸上市，勢刺激港股成交和市場情緒。他列出5隻今年焦點港股，包括阿里巴巴（9988）、港交所（0388）、新地（0016）、中國人壽（2628）和中海油（0883）。相對看淡的板塊有金融股，皆因隨各國央行維持中性貨幣政策，欠缺支持，相對較看好科技股。他又估計今年香港經濟僅錄0.1%增長，尚未完全復蘇，但已較去年相對健康。

法巴財富管理香港首席投資策略師譚慧敏同樣看好後市，指過去全球央行收緊資產負債表時，股市會出現調整，但今年各央行正在放水，加上各國經濟見復蘇和聯儲局政策不變，都會利好大市。她稱目前全球股市估值低於平均水平，股息吸引，其中價值股於去年第四季開始抬頭，今年也看好價值股多於增長股。她又認為，第二階段貿談實質比早前的中東局勢更主導整個市場，指大市風險仍存在，同樣建議可分散投資黃金，而今年金價目標1450至1650美元。

法巴：價值股抬頭 今年或跑贏增長股

去年市場避險情緒高漲，大量資金流入債市，環球股市錄得淨流出，一直到去年10月才開始重新有流入，這也反映今年仍有空間由債市轉入股市。她又相信，全球企業盈利修正已見底，如台灣和韓國企業都見大幅上調，而一般在盈利見底後12至36個月，股市都見正回報。以市場計，她看好A股多於港股，始終港股前景仍未明朗及受壓，本身A股又相比H股更受惠於政策刺激和流動性寬鬆。不過，她對未來6至12個月A股持中性看法，除非短期內政府再「放水」或貿談有新進展刺激市場，否則中線則仍要視乎經濟數據，以了解經濟是否已回穩。

板塊方面，譚慧敏看好消費、內房股和銷售反彈的汽車股，以及受惠內地網上教育滲透率仍有上升空間的教育股，另外，5G和健康護理股則中長線仍然看好，尤其偏好後者可搶奪市佔率的公司。

明報記者 王俊騏

攝影 劉焌陶

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