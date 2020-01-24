李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex

肯定的是，中美關係仍會是命途多舛，雙方亦以表明只是「首階段」協議。以特朗普性格，大選前忽然又再生事的機會不小，大選後（無論誰人上台）更是不明朗。小弟也不是偏幫中國，以中國的作風，是否會乖乖遵守協議內容，也頗成疑問。

中美加深了解對方實力底線

中美關係，相信仍會是多多摩擦，全面和解機會不高，但筆者認為全面惡化機會也不大，最有可能是貌合神離，各掃自家門前雪，類似走向中美共治（G2），但當然要認清誰是唯一大哥。小弟看到的是，中美雙方算是「不打不相識」，搏擊數輪後，更了解對方實力和底線。中國意識到根本未夠實力挑戰美國，不用再幻想。但美國也發現，中國有一定實力，不是兩三下手腳就能擊倒，不過中國似乎無意（也無能力）取替美國，就容許她繼續做地區大哥（但不要過度輸出中國價值）。

輸贏各自表述 最重要認清受惠行業股份

固然，政經評論專家可以大噴口水，將貿易協議的內容驗屍，把每隻字無限放大，演繹成「魔鬼在細節」。反中的評論照舊認為協定是喪權辱國（想多了），但親中的言論也照舊認為「中國或成最大贏家」。這也是中美雙方樂見的結果——成果各自表述，你說你贏我也說我贏，大家都有下台階，不是很好嗎？肯定的是，股市表現已告訴大家，市場相當收貨，才不理眾評論員的口水。你們慢慢拗，市場不騙人也不等人。

貿易戰帶來的樂觀情緒，應已消化得八八九九。下一步應是認清贏家和輸家。

地區股市方面，中美似乎是雙贏，但其他地方股市則不太妙。美國繞過世貿機制，公然要求中國購買若干金額的貨物，希望減低對中國的貿易逆差，本身就不合規矩。但中國要應付也不難，就是把原本從其他地方入口的貨品，轉成由美國入口。看到了嗎？其實美國是以鄰為壑（反中聲音最愛批評中國的詞語），beggar-thy-neighbor，將中國由其他地方的訂單，轉向美國。所以明顯地東盟、歐盟、南美甚至香港等均是輸家，但美國當然懶得理。

協議訂明 中國須處理外資信用卡審批

個股方面，Tesla會是大贏家，近期股價超強，年初至今已升近兩成，相信正是因為中國要向美國加大進口電池。Tesla及其CEO馬斯克（Elon Musk）近年和中國走得很近，也在中國設廠。中國方面，也樂於以Tesla作示範單位，表明中國依然十分歡迎外資。有趣的是，騰訊（0700）其實持有5%的Tesla股份，回報已是近兩倍，當然和騰訊本身的市值相比則仍是小數目。

另外留意，中國也承諾開放金融業。一年前小弟在專欄寫過〈博批進中國市場 投機買MasterCard〉。一年過去，MasterCard仍未成功入華，但今次似乎不再是狼來了。協議寫明，「中國要對外資信用卡公司在中國開展業務的申請作出決定，如果拒絕，須提供理由」。開放信用卡市場，應該是中國可以讓步的領域，除了MasterCard 外，同是上市的Visa甚至美國運通（Amex）也可留意。

補一筆的是，去年MasterCard未入華，但股價照樣升了近五成。去年專欄小弟寫到「MasterCard股價已累升不少，但中國14億人市場的魔力，應可能股價再破頂」。教訓是好股不等人，投資者不能畏高。

打入14億人市場 MasterCard料愈升愈有

其他行業方面，保險市場也是中國會對外更開放的領域，當然是留意友邦（1299）。此外，美國不再將中國列為匯率操縱國（本身就是鬧劇一場），人民幣也「巧合地」強勢，相信年內人民幣應會是升多於跌，相關公司如內房股，造紙股甚至內地航空股均可留意。

輸家呢？一眾中資金融股似乎難以突圍（所以買盈富基金（2800）未必是最好選擇），當然政府不會讓他們沒頂，但中資銀行近年的頹勢應該難以扭轉。保險股和券商股也是，但相信平保（2318）受影響較少。此外，協議也列明讓外資參與收購不良資產。理論上這是對等安排，但相信華融（2799）一類公司將來難有運行。

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]