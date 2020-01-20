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沈永年 大灣區樓市解碼

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沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓

【明報專訊】有位讀者向我諮詢意見，說自己因為香港前景問題，打算將現時的香港物業加按套現200萬左右，再到中山神灣鎮買樓，待幾年後博升值再放售。由於現金不多，不知買樓時應該全數付清還是供樓較適合，同時亦擔心物業幾年後找不到買家接手。

筆者認為他的做法非常明智，我亦早於十年前開始用此方法套現，每當香港市道一升就將物業加按，然後將資金在內地投資。香港是全世界數一數二利息低的地方，我們確實可以利用香港銀行低息優勢，將物業加按後再將資金作其他投資用途。

筆者認為，加按後取得的資金可以有兩個做法：首先，可以在內地開一個戶口，然後將資金放進去做定期，就算是一些較短期的定期存款，平均都有3厘以上的利息回報，從而賺取兩岸的利息差價。

內地短期定存 平均可享逾3厘回報

第二，加按套現後，可以在內地再物色另一套物業，若資金足夠的話也可把樓價全數付清，然後再將那套物業放租；雖然國內租金偏低，但對比香港的利息，亦大致足可繳付香港銀行加按借貸的利息，從而減輕還款壓力。

以往港人投資中山，多偏向投資中山較南位置的坦洲鎮，主要是其鄰近珠海香洲區，甚至被稱為珠海的「後花園」，但筆者覺得，由於神灣鎮靠近珠海斗門、金灣，僅約15至20分鐘車程，料隨著珠海西區的崛起，神灣鎮絕對可以看高一線，更重要是，神灣鎮是目前全中山樓價最低的地方！

筆者一直偏向選擇一些樓價低且前景佳的城市來投資，期望未來的發展會帶動升值回報，而神灣鎮的房價目前正處於價格窪地的位置，筆者亦在考察時發現到，神灣鎮那邊已有不少大型發展商買地起樓，有些項目質素更是不錯的。

基建開通 神灣鎮樓市料可急升

除了是具實力的發展商項目外，那些樓盤周邊的生活配套、輕軌等交通基建正逐步規劃發展中，地理位置不算太偏僻，以目前的發售價來說是值得投資的；情况就如珠海、深圳幾年前的一些不太暢旺的地區，只要基建一開通，短短幾年間樓市可迅速攀升。這些樓盤大家可以上我YOUTUBE搜尋，都是一些比較有潛力的樓盤，相信幾年後要放售也很容易找到買家接手。

當然，如果該位讀者希望運用槓桿原理，將加按資金用來投資內地物業的話，那就真的要視乎本身的收入狀况，只要每月有穩定收入，便不用擔心。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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