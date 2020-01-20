謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害

租管津助變相默許違法劏房

眾所周知，現時不少的劏房均屬違規改建或加建，不單止潛在滲水、樓宇結構超出負荷、違反走火通道規定等問題，還有衛生、治安等隱憂，理應馬上取締。近年，除了舊樓劏房火警意外屢屢發生，造成不少人命傷亡，工廈單位擅自改建劏房更愈趨猖獗，彷彿為社會埋下隱形的計時炸彈。

然而，若現時政府並不計劃取締或規管非法劏房的營運，而是就劏房的租金水平或租務設置管制，此舉既有觀感上的不妥，叫人百思不得其解，又會否予人感覺變相默許劏房的營運？會否發放錯誤的訊息，令人覺得劏房變成合法化呢？

對於目前全港估計逾8.6萬伙劏房住戶，筆者十分體諒他們的生活困境，除居住環境惡劣，租金負擔沉重，更要承受大幅加租甚至迫遷的壓力，理應得到支援，不過在實行上，設立劏房租管未必能解決前述的一連串問題之餘，更可能未見其利先見其害。

首先，由公布研究租管直至落實，其間需時數月、甚至以年計，若業主預期未來加租幅度受到限制，在訂定租約時必然納入預期因素，再顧及政府為輪候公屋逾3年、符合資格的一般申請住戶提供現金津貼，可以預期在租管實施前，業主已預先大幅加租，首當其衝只會是現居劏房的租戶。再者，若政策得以落實，實施前夕可能衍生的一連串迫遷、揀租客，以至弱勢人士無家可歸等現實問題，政府也必須深思熟慮，小心處理。

實施前業主大幅加租甚至揀客

要解決水深火熱的基層住屋問題，治本之道應是增加供應、取締劏房。正當公營房屋覓地及發展需時，較折衷及有效的緩解方法理應是加快增建過渡房屋，短時間內推出一定數量的臨時單位，以安置現時劏房租戶，至少為其提供安全、適切的居所。

然而，政府過去處理過渡房屋的態度有欠積極，過度依賴私人發展商捐地或借地，及靠非政府機構建造和營運。筆者期望，政府能重新擔當主導角色，加倍主動投入過渡房屋的覓地及發展工作，包括善用閒置市區土地或鄉村式發展用地，緩解基層住屋困境。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]