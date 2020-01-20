潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要

在2001年，我在香港中文大學讀了一個財務系碩士課程，其中一科是Financial Management，該科目所學到的知識，對於做好對股票的基本分析，非常有用，但由於我本人無論做人做事，都非常心急，成日都想一朝發達，所以即使是做基本分析，都唔會去分析一些正派的股票，只會用來分析一些「不正經」的股票，其結果可想而知，通常都是輸錢收場。

我也有接觸及學過技術分析，但自問如果有一套方法，連教我的老師，由他去操作的基金，其表現差過指數不特止，還要在一年內，以輸幾十個百分點收場，這種方法，如果由我去應用，只會表現更差，所以技術分析這東西，真的不太適合我。

在機緣巧合的情况下，我通過《炒股密碼》一書，進入了財技分析這個世界，用這種方法去睇股票，對我的吸引力有以下幾點。首先這種研究分析方法夠簡單，相對基本分析，需要睇幾年數，單從這方面看，對於我這類「周身癮」的人，根本就花不起日日以鐘頭計的研究時間，而財技分析法那種好模糊、好大概、好省時的分析法就好適合我。

此外，財技分析法亦有其宏觀性，亦幾holistic，基本分析只睇數字，睇盤生意行唔行，行業前景好不好，好少會考慮公司管理層有沒有變動，大股東近期有沒有將股份由持實股，改為放進中央結算系統等。由於財技分析法假設了人與生俱來的貪婪，並且一定會把自己的利益放到最前，所以一些企業行動、收購合併、人事變動，尤其是董事局成員的變動，比公司的營運情况、賺蝕情况更加重要。

懂財技知識 較別人勝一籌

况且從過往一段不短時間，及至今天，一間中小型上市公司，在香港經營的困難程度，其實比一家私人公司更甚，主要因為單單為滿足上市公司的合規要求，一年少則使多幾百萬，多則要過千萬，而這些使費，正正就是由利潤貢獻出來的。因此，對於中小型上市公司的分析，用基本分析方法，好多時根本是浪費時間，因為以中小型上市公司的規模，在自身行業的影響力，大部分情况下都不會大，所以其業績的可預測性是很低的。

更重要的是，由於我覺得財技分析法這門學問的知識，不單止可令我成為股票的投機者及投資者，更令我可以晉身成為老師，開班教授這門終生受用的知識，就算學生學完這些知識，不買賣財技股，但這些財技知識，由於識的人仍然不多（我開車經常聽財經節目主持人及財經演員講股票，好多這類人，在這一行做了十幾廿年，但對於一些基本財技知識，如供合拆配，好多時仍然一頭霧水）。學了以後，與其他行內人一比，你會覺得自己高了幾班。

然而，最重要的是，有了財技知識，加上我做了上市公司主席之後，睇股票又多了一個角度，就是深入地知道董事局的重要性，亦知道究竟獨立非執董的重要性及獨立性。此外，董事局與大股東的關係的重要性，在股東周年大會，如果大股東同董事局關係不好，隨時可以出事，這些看似繁瑣、散戶不會留意的事，有時會對公司股價在短時間內產生巨大影響。

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[潘啓才 通天財技]