黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元

【明報專訊】蒙牛乳業（2319）主要從事生產和分銷多種不同的乳製品，其中以液態奶收入為主要收入來源，行業具領先優勢。集團早前收購上海乳製品製造商妙可藍多（滬：600882）5%股權，每股作價14元（人民幣，下同），涉及總代價2.86億元。同時，集團以4.58億元妙可藍多旗下的吉林科技42.88%。預期雙方將加強合作，可共建銷售渠道，在各類奶製品開發和推廣發揮各自的優勢。
受惠增值稅下調 毛利率有望保持穩定
另外，集團積極透過收購，拓展澳洲業務。繼收購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商Bellamy's Australia Ltd後，去年底亦公佈收購澳洲品牌乳品及飲料公司Lion-Dairy & Drinks Pty Ltd的100%股份，初始價為6億澳元（折合約31.87億港元），惟可予調整。蒙牛透過是次收購，可取得大量高品質的澳洲奶源、擁有13個位於澳洲各地的大型製造設施，以及可服務35,000名客戶的龐大冷鏈分銷網絡，有助成為澳洲全面垂直整合乳品公司。
2019年上半年，集團收入398.57億元，按年上升15.6%，純利升33%至20.77億元，EBITDA升28.5%至35.12億元。毛利率下跌0.1個百分點至39.1%，惟經營利潤率升0.5個百分點至5.6%。雖然原料奶價上升，但集團受惠增值稅下調，以及優化產品結構，有助抵銷利淡影響，毛利率有望保持穩定。
走勢上，自去年11月中形成上升軌，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候31.5港元吸納，反彈阻力34.6港元，不跌穿29.7港元續持有。