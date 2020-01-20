黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元

受惠增值稅下調 毛利率有望保持穩定

另外，集團積極透過收購，拓展澳洲業務。繼收購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商Bellamy's Australia Ltd後，去年底亦公佈收購澳洲品牌乳品及飲料公司Lion-Dairy & Drinks Pty Ltd的100%股份，初始價為6億澳元（折合約31.87億港元），惟可予調整。蒙牛透過是次收購，可取得大量高品質的澳洲奶源、擁有13個位於澳洲各地的大型製造設施，以及可服務35,000名客戶的龐大冷鏈分銷網絡，有助成為澳洲全面垂直整合乳品公司。

2019年上半年，集團收入398.57億元，按年上升15.6%，純利升33%至20.77億元，EBITDA升28.5%至35.12億元。毛利率下跌0.1個百分點至39.1%，惟經營利潤率升0.5個百分點至5.6%。雖然原料奶價上升，但集團受惠增值稅下調，以及優化產品結構，有助抵銷利淡影響，毛利率有望保持穩定。

走勢上，自去年11月中形成上升軌，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候31.5港元吸納，反彈阻力34.6港元，不跌穿29.7港元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]