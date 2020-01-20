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蔡金強：人均1萬美元對消費影響

【明報專訊】2019年中國經濟交卷了，先看看幾個主要數據。2019年GDP同比增長6.1%，預期6.1%，2018年增速為6.6%。分季度看，第一、二、三、四季度分別增長6.4%、6.2%、6.0%、6.0%。2019年固定資產投資同比增長5.4%，預期5.2%。2019年12月社會消費品零售總額同比增長8%，預期7.8%，前值8%。12月社會融資規模增量為2.1萬億元（人民幣，下同)，預期為16114億元，前值17500億元；M2同比增8.7%，預期8.4%，前值8.2%。

低端人口紅利消失 高端勞動紅利現

GDP增速6.1%，是1991年以來新低，但在中美貿易摩擦暫緩和財政貨幣政策放鬆支撐下，2019年底以來經濟短暫企穩，三頭馬車中的出口和投資略升，消費企穩。在這麼多數據中，小金人特別在乎人均GDP突破1萬美元這個數，在全球預計排名第72位左右，這意味着中國的整體經濟發展達到了中等發達國家的水平。當然還有十條街要追趕！

人均GDP達到1萬美元後，社會上賺錢的邏輯發生了很大變化。改革開放40年來，中國經濟如雨後春筍，特別是在2000年中國加入世貿以後，再加上2008年以後地產財富的高速膨脹，中國老百姓對投資財富有了更深刻的認知。現在人均GDP突破1萬美元，這不僅具有統計意義，實質意義同樣巨大。

開啟內需拉動經濟新時代

過去幾年，很多人擔心中國會就此墜入中等收入陷阱、並在人均1萬美元附近停滯不前，有人擔心中國社會階層就此固化、中低層群體再無翻身機會，事實上要從積極建設性的角度去思考。人均1萬美元時代的中國，正發生着根本的變化。過去四十年，中國經濟的飛速發展，其中的一個原因就是人口紅利——大量廉價的勞動力，因能降低工業生產成本，而引來國際產業轉移，並助推了中國的工業化。但不得不說，中國低端的勞動力紅利確實消失了，中國人口老化嚴重，而人工成本也快速飈升，現在中國工人的薪酬比東南亞貴接近60%以上，比南亞和非洲貴一倍以上。雖然低端人口紅利已經消失，但高端的勞動力紅利正在到來，這是人口紅利的迭代升級。隨着收入的增加，人也不再僅被看作只有生產功能，而更具有消費功能，人工貴了，收入高了，消費也會多了，就能帶動經濟的發展，並能開啟內需拉動經濟的新時代。

非標準化服務型體驗式產業興起

當人均GDP達到1萬美元之後，製造業佔經濟的比重會下降、服務業佔經濟的比重會上升；投資出口對經濟的拉動將下降、內需對經濟的拉動將上升；人們的消費將更注重品質感受，而會漸漸的淡化消費的數量和基本消費。大家留意中國一二三線城市街上店舖的變化，會不會發現口腔護理診所，美容整形機構，課外輔導培訓班，健身房，各式餐廳在變多……。什麼規律呢？就是非標準化、服務型、體驗性的產業在興起，標準化、工業化的產業也沒有衰落，消費過程中，中間的渠道環節變短或直接消失，工廠生產出來直接賣給消費者，事實上這是拼多多模式。人口進一步向大都會或者區域樞紐城市聚集，醫療、教育、娛樂、親子等這些服務業迎來爆發式發展。其間會創造大量新型的銷售渠道，並給眾多草根創造新的致富平台，如網紅經濟、直播帶貨、社群運營等。未來投資者消費需要關注的公司不再是那些滿足人基本生活的公司，而是這種新型的消費提供者。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]

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