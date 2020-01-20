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經濟
2020年1月20日星期一
環球數據前瞻
團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
旅議會：料春節內地入境團減94%
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
全球5G普及需時 投資須重視估值
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
張兆聰：永達過分低殘 整固後值博
李澄幸：重整心態 再累積財富
環球數據前瞻
中壽料去年純利飈逾4倍
中石油中石化易帥
神華去年煤炭銷售跌3%
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
林少陽：不與市場對着幹
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
行會33人 26享新乘車優惠
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
周顯：官商勾結要講信用
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
王弼：美國「沒道理」的道理
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
湯文亮：市况差 企業降成本良機
陳永傑：股樓齊偷步
廖偉強：10年樓價勝黃金
布少明：樓市回勇 只待「東風」
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
昇薈今年開齋 呎價守萬元
安老院有平貴 宜貨比三家
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
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環球數據前瞻
中壽料去年純利飈逾4倍
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潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
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大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
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