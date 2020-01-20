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李澄幸 理財信箱
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李澄幸：重整心態 再累積財富

【明報專訊】讀者來信

小姓黃，有若干問題教，望能解答。

年齡：32

家庭狀况：已婚，育有一歲小朋友

家庭收入：和太太合共月入約4萬元

財政狀况：沒有物業及資產，約15萬元現金

本人32歲，已婚與太太同住及有一歲小朋友，合共月入約4萬元，支出約2.5萬元，有少許買股票經驗，但輸多贏少，早前因事花掉大量積蓄，只餘十多萬現金，現自覺不能承受太大風險，只想安安穩穩養大小朋友，請問應如何投資穩定回報基金/股票/債券？請問有何理財計劃建議？

黃先生的投資成績不理想，股票輸多贏少，早前因事花掉大量積蓄，雖未提及是何事，但請不要氣餒，以32歲之齡還「承擔得起」，有經歷，調整過後，一定會變得更好，重點是發現自己過去的生活及理財習慣是否有任何不足。

談如何投資前，先談最基本的理財規劃，了解自己的短中長目標。黃先生必須知道手上的錢是否有使用的期限，再決定該如何配置，若這筆錢是未來一至兩年必須用，最好不要用來買股票，因為沒人可保證升跌，很多人就是忽略了這點，所以經常不安，天天看股票升跌，最後就是反覆的聽貼士、短炒及輸錢。

以黃先生現時的情况看，雖然不知道是否有任何短中長目標，但短線至少需要預留應急錢，金額可以是約6個月的家庭支出，以黃先生的情况來說是15萬元，大概是現時的現金水平，所以不建議將現時的資金作投資，應該以現金或部分定期的形式保留。假設及後幾年沒有什麼目標需要用錢，代表有足夠的時間滾存，每月的盈餘可以考慮以月供形式投資，比較普遍的是股債混合基金，或自行配置相關的ETF，一步一步重新累積資本。

提到每月盈餘，節流是最基本的，不過很多人會認為保險浪費金錢，甚至考慮縮減保險，所以想提醒黃先生，除了考慮如何投資外，都要考慮保險的規劃是否為家庭提供足夠保障，如沒有，請諮詢專業的財務策劃師。黃先生必須做好風險管理，才能更有效避免下一次突然失掉大量積蓄，畢竟有些風險是不能完全預料的，例如生病。

除此之外，不可忽略工作，增加收入當然是其中一個最直接改善財政的方法，進修是必須的。另外，現時互聯網發達，如果有空閒時間、一技之長，甚或是興趣，哪怕是打機都可以，除了正職以外，各種平台都可能成為額外收入收源，如果有能力可嘗試在正職以外建立第二條收入渠道，也是未來生活的保障。總之，重新建立較為健康的心態及習慣，重新累積資本必定可以實現。

香港財務策劃師學會副主席（發展）

[李澄幸 理財信箱]

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