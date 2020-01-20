經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
下一篇 上一篇

張兆聰：永達過分低殘 整固後值博

【明報專訊】本倉上周沽出美國細價股ETF（IWM），買入騰訊（0700），結果高開400元、再高走至413元，然後低位卻是396元，回落幅度達4%，而IWM則全周大升2.42%。同一日在另一專欄寫微盟（2013），當時也考慮在本倉買入，最終沒有，然後全周大漲20.7%。面對當前快速變化的市場，只能以平常心看待。

上周先是大型科技股拉升，回落後又轉炒二、三線股，及至中美簽訂首階段貿易協議後，市况好像沒有了主題，又到小米（1810）、中興（0763）急升破位，周五尾市在平保（2318）破頂下站上29000點之上收市。以動力策略為主、能把握節奏的便如魚得水，但短炒更容易落得左一巴、右一巴。

資金流反映市場轉趨保守

美股表現相對穩定，但從資金流來看，今年市况始終存在暗湧，心態還是且戰且走。據統計，今年首兩周投資者從美股互惠基金及ETF撤走131億美元資金，為去年9月以來最大流走，同時有247億美元湧入債券，為2013年以來最多。由此可見，雖然全球股市高歌猛進，但資金流反映市場已開始轉趨保守一點。

那麼後市會否出現融漲？筆者認為機會仍是大的。設局上，現在很像2017年，一方面經濟向好，美國表現尤其強勁，同時全球央行大放水，資產價格易升難跌。但大家害怕估值高企，而流動性更將估值愈推愈高，風險更大。

內地豪華車續增長 中升料受惠

但高估值之所以高風險是因為充分反映了利好因素，值博率低，而當全球央行每月放水800億美元至1000億美元，你很難說什麼估值才充分反映。事關新增流動性會不斷配置資產，買盤推動下價格就會愈走愈高。全球經濟、金融市場走到今天，經濟周期已若有若無，主導市况的其實是政策周期，央行不收緊貨幣政策，資產價格就很難有像樣的調整。股市的最大敵人只有通脹，但卻已消失了10年。

個股來看，筆者周中已想為本倉買入永達汽車（3669），結果全周急升32%較微盟更誇張，現價似乎很難出手。中升（0881）的成功在於買車數量保持穩中有升，而客戶又願意使用其售後服務，忠誠度亦高，收入和盈利都很穩定。只要中國豪華汽車市場仍然增長，股價自然水漲船高。

減持南方A50 小注買永達

2019年車市寒冬，永達銷量仍保持增長，同時服務收入表現上佳，模式與中升相近，但估值卻只是其他弱勢汽車代理水平，上周大升前預測市盈率僅6倍，存在巨大重估空間。急升過後市盈率約8倍，與中升的12倍以上仍有頗大差距，以10倍為目標則仍可升20%。但短線升幅太大定必有整固。

本周會減持5000股南方A50（2822），小注買入5000股永達。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

上 / 下一篇新聞

團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
團年飯酒樓未訂滿 富臨逆市加價一成 業界：近期氣氛改善 生意有望持平
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
靠本地客支撐 零售業看淡春節市道
旅議會：料春節內地入境團減94%
旅議會：料春節內地入境團減94%
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
機管局：去年港機場客運量跌4.2%
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力
全球5G普及需時 投資須重視估值
全球5G普及需時 投資須重視估值
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
利潤增長放緩 渣打未計劃裁員
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
兩中小企基金前期可取得款項增至75%
李澄幸：重整心態 再累積財富
李澄幸：重整心態 再累積財富
環球數據前瞻
環球數據前瞻
中壽料去年純利飈逾4倍
中壽料去年純利飈逾4倍
中石油中石化易帥
中石油中石化易帥
神華去年煤炭銷售跌3%
神華去年煤炭銷售跌3%
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
金子：汽車需求回升 比亞迪購19181
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
張兆聰：中銀市帳率偏低 重估空間大
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
蔡金強：人均1萬美元對消費影響
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
黃德几：蒙牛藉收購擴業務 上望34.6元
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
潘啓才：公司合併與董事局變動 比看賺蝕更重要
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
謝偉銓：劏房租管或未見其利先見其害
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
沈永年：加按港物業 低息槓桿買內地樓
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
李聲揚：貿易協議大贏家：MasterCard VISA Amex
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
大行今年展望樂觀 加黃金對冲 法巴：A股較H股更直接受惠國策
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振輝：退休人生 十個「不如」
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：美國人卡數急升 利好兩大信用卡
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
陸振球：中美貿易協議 投資者不再心裏沒底
林少陽：不與市場對着幹
林少陽：不與市場對着幹
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
技術取勝：招商局港口升穿下降軌
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
潘迪藍：中國大增美進口說易行難
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
蘇沛豐：搶攻內地芝士市場 蒙牛中線看37元
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
李順威：美伊局勢緊張 油價不一定升
行會33人 26享新乘車優惠
行會33人 26享新乘車優惠
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
劉思明：港股顛簸尋頂 忌停滯不前
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
何啟聰：阿里止跌回穩 吼價外輪18094
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
瑞銀亞洲：追Call小米 轉吼牛59595
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
摩根大通亞洲：平保挑戰紅底 看好Call 19741
周顯：官商勾結要講信用
周顯：官商勾結要講信用
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何國良：中美休戰 市場憧憬經濟觸底
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
何濼生：不會爆煲的全民退保方案
王弼：美國「沒道理」的道理
王弼：美國「沒道理」的道理
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
曾淵滄：中美協議難改貿易順差
湯文亮：市况差 企業降成本良機
湯文亮：市况差 企業降成本良機
陳永傑：股樓齊偷步
陳永傑：股樓齊偷步
廖偉強：10年樓價勝黃金
廖偉強：10年樓價勝黃金
布少明：樓市回勇 只待「東風」
布少明：樓市回勇 只待「東風」
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
李志成：貿戰達協議 利好樓巿
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
盧楚仁：從詠春功夫領悟投資真理
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
春節前新盤沽逾千伙 較上月全月倍升 今明兩新盤首輪開售共涉43伙
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
豬年最後周末 十大屋苑12成交3個月新高
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
新地斥16億打造「TOWNPLACE本舍」兩物業收租
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
去年1121宗商舖買賣 差過SARS金融海嘯
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
淘大2房月租1.2萬 近兩年新低
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
恆大．睿峰酒店式設計 主打兩房
昇薈今年開齋 呎價守萬元
昇薈今年開齋 呎價守萬元
安老院有平貴 宜貨比三家
安老院有平貴 宜貨比三家