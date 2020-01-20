張兆聰：永達過分低殘 整固後值博

上周先是大型科技股拉升，回落後又轉炒二、三線股，及至中美簽訂首階段貿易協議後，市况好像沒有了主題，又到小米（1810）、中興（0763）急升破位，周五尾市在平保（2318）破頂下站上29000點之上收市。以動力策略為主、能把握節奏的便如魚得水，但短炒更容易落得左一巴、右一巴。

資金流反映市場轉趨保守

美股表現相對穩定，但從資金流來看，今年市况始終存在暗湧，心態還是且戰且走。據統計，今年首兩周投資者從美股互惠基金及ETF撤走131億美元資金，為去年9月以來最大流走，同時有247億美元湧入債券，為2013年以來最多。由此可見，雖然全球股市高歌猛進，但資金流反映市場已開始轉趨保守一點。

那麼後市會否出現融漲？筆者認為機會仍是大的。設局上，現在很像2017年，一方面經濟向好，美國表現尤其強勁，同時全球央行大放水，資產價格易升難跌。但大家害怕估值高企，而流動性更將估值愈推愈高，風險更大。

內地豪華車續增長 中升料受惠

但高估值之所以高風險是因為充分反映了利好因素，值博率低，而當全球央行每月放水800億美元至1000億美元，你很難說什麼估值才充分反映。事關新增流動性會不斷配置資產，買盤推動下價格就會愈走愈高。全球經濟、金融市場走到今天，經濟周期已若有若無，主導市况的其實是政策周期，央行不收緊貨幣政策，資產價格就很難有像樣的調整。股市的最大敵人只有通脹，但卻已消失了10年。

個股來看，筆者周中已想為本倉買入永達汽車（3669），結果全周急升32%較微盟更誇張，現價似乎很難出手。中升（0881）的成功在於買車數量保持穩中有升，而客戶又願意使用其售後服務，忠誠度亦高，收入和盈利都很穩定。只要中國豪華汽車市場仍然增長，股價自然水漲船高。

減持南方A50 小注買永達

2019年車市寒冬，永達銷量仍保持增長，同時服務收入表現上佳，模式與中升相近，但估值卻只是其他弱勢汽車代理水平，上周大升前預測市盈率僅6倍，存在巨大重估空間。急升過後市盈率約8倍，與中升的12倍以上仍有頗大差距，以10倍為目標則仍可升20%。但短線升幅太大定必有整固。

本周會減持5000股南方A50（2822），小注買入5000股永達。

[張兆聰 穩增長百萬倉]