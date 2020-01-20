兩中小企基金前期可取得款項增至75%

邱騰華表示，由於中小企業界代表指出，申請到基金資金未能即時運用，由今起企業在兩個基金前期可取得的款項上限增至75%。

撥5000萬元助企業參展

另外，中小企業亦希望充分利用香港市場，例如資助可用於參與貿發局的大型宣傳或展覽。由今起至7月底貿發局有17個展覽項目，為減輕參展商的負擔，商經局將會撥出額外5000萬元作支援，資助企業一半的參展費，上限1萬元，料有逾5000家本地中小企可受惠。

他又稱，政府會維持一貫「撐企業、保就業」的方針，繼續由3個方向發展，包括減收政府收費從而減少企業的開支及租金，排污費減免以及檢視是否有需要延遲收費。另外，資金周轉對中小企而言是是一項重要的考慮，政府亦留意到，改善現有計劃後亦具有成效。

政府助企業建信心過年關

被問到農曆新年後會否出現倒閉潮，邱騰華認為，這將視乎企業決定，考量包括有沒有生意，能否應付銀根周轉，以及有沒有生意前景，政府的措施希望幫助中小企在以上方面確立信心，大家一起合力下，希望大部分企業均可跨過年關。