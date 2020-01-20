利潤增長放緩 渣打未計劃裁員

指港貿易金融地位沒減弱

他指出，香港擁有管理資本自由流通優勢，不論是在債券市場、首次公開發行（IPO），還是二級股票市場，香港都非常活躍，因此他認為，香港作為地區性的貿易和金融的角色地位並沒有減弱，短期內亦未見會出現實質變化。

不過，他表示，本地旅遊及零售等行業，深受社會衝突事件打擊，該行的部分客戶亦受到負面影響，目前本港社會問題尚未得以解決，認為仍然存在對話的需要，期望政府能夠在示威活動問題上取得進展並恢復對話，但該行對此甚為樂觀，相信香港經濟能夠得以復甦和恢復强大。

談及渣打的業務發展情况，溫拓思表示，該行一直集中拓展全球網絡，當中有一半業務包括貿易金融、金融市場及財富管理，都取得了良好進展。其次他強調，近年致力推動零售銀行業務的數碼化，而該行的客戶一直以高個位數或低個兩位數增長，保持強勁增長勢頭，為該行的利潤帶來可觀而龐大的貢獻。

發展虛擬銀行屬全球舉措

本地虛擬銀行料今年內陸續開業，當中包括渣打牽頭的SC Digital Solutions。他指出，該行已於非洲設立8家虛擬銀行，認為虛擬銀行的發展已是全球性的舉措，香港是該行虛銀業務的旗艦地區，又指未來將持續以零售業務作為重點。