經濟
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鼎益豐同系改名 稱轉戰電影業

【明報專訊】曾被獨立股評人David Webb點名批評為「泡沫股」的投資公司鼎益豐（0612），自去年3月遭證監會勒令停牌，至今一直未能復牌。雖然復牌無期，惟翻查資料，鼎益豐主要股東近期將旗下公司頻頻改名意圖「洗底」，甚至控股公司亦告改名，惟上市公司方面卻未有披露，部分相關公司更聲稱轉戰電影業。

與荷里活監製簽約 未知合作內容

上周有內地媒體報道，內地電影公司北京礪世創響影業宣布與上世紀九十年代荷里活電影《寶貝智多星》監製、奧斯卡終身評委Scott Rosenfelt簽約，惟未有提及雙方的合作內容。資料顯示，北京礪世創響影業由深圳礪世創響影業全資持有，兩間公司其實是在去年8月才改名，公司原名分別為北京鼎益豐創響影業及深圳市鼎益豐創響影業。

翻查資料，深圳礪世創響影業大股東、持有公司70%股權的內地女商人馬小秋，同時亦是鼎益豐大股東之一兼公司非執行董事，她與提倡「禪易投資法」的鼎益豐創辦人隋廣義為合作伙伴，透過二人各持29.39%及24.93%的深圳市鼎益豐資產管理，控制鼎益豐約16.01%股權。

值得留意的是，鼎益豐的相關公司近月頻頻改名，除兩間勵世創響影業外，上述提到的鼎益豐控股公司深圳市鼎益豐資產管理，至今亦已兩度改名，目前名為海南奇日升企業諮詢，惟翻查鼎益豐的股東申報資料，卻未見有任何相關申報。

控股公司兩度改名 未有申報

據內地工商登記資料，雖然名稱多次變動，但隋廣義、馬小秋及其他股東持股未有任何改變，反映改名與股東變化無關。

鼎益豐目前仍積極尋求復牌，集團去年11月入稟高等法院要求就被停牌一事進行司法覆核，案件排期於今年3月進行聆訊。事實上，鼎益豐在2018年股價狂升逾85倍，當時David Webb質疑公司股價已炒至較資產淨值溢價93倍，估值遠遠超出同類投資基金，同時指出鼎益豐屬投資公司，不受一般上市公司需有至少25%公眾持股量的限制。

相關字詞﹕隋廣義 馬小秋 礪世創響影業 鼎益豐

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