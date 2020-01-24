港交所批企業ESG報告失焦 冀董事會增加參與 理解重要性再匯報

明報記者 馬迪帆

與外界理解相反，伍潔鏇表示，多數上市公司並非逃避ESG匯報，而是「做得太多」。現行ESG報告中，涉及11類層面、逾30項重大風險相關指標，她表示，實際情况中，罕有一家公司會與所有風險都存在重大關聯，但不少公司「寧濫勿缺」，令匯報內容失焦。

企業披露「寧濫勿缺」 僅3%選擇解釋

一直以來，港交所對多項指標沿用「不遵守就解釋」要求，若公司認為事項不重要，可就此作出解釋而免於匯報。伍潔鏇引述去年調查，其中僅有3%公司的2018年ESG報告是選用「解釋」，她笑稱：「香港公司確實是擅長遵守（規則）。」

早年離開政府轉戰港交所的伍潔鏇，現負責包括ESG在內的上市政策，亦不時和投資者交流。她表示，ESG報告內容難找到重點，顯示有公司對此不夠上心，亦有公司因為經驗不足，唯恐自己匯報不夠，索性全部上報。最新諮詢中，其中一項為要求董事會就ESG發出聲明，惹來業界埋怨繁複，伍潔鏇表示，其實是希望在董事會增加參與，公司真正理解重要性（materality）再匯報。

着重日常營運 專家參與非必需

隨着交易所逐步提高ESG要求，報告水準在不同公司間也出現差距。有公用事業巨企報告水準遠超平均，中小企仍苦於資源不足惟有「交行貨」。被問及本港ESG配套是否跟得上要求的發展，伍潔鏇表示，外界似乎將ESG看成「火箭科學」般複雜，似乎一定要專家參與，才可以編寫報告。她解釋，不少要求其實着重公司平時營運，做好部分日常小事如「keep電費單」已可助公司編寫報告，並非事事難度巨大。

不過，伍潔鏇解釋，是次諮詢提出的新要求，交易所將會在7月實施前，更新以及對董事的在線培訓課程、問與答等內容，協助公司加深認識。本港多數上市公司今年將交出第4份環境、社會及管治（ESG）報告，進程比起國際仍屬「嬰兒期」。近年上市公司均可做到交上「功課」，但仍有公司因報告不佳而要「提點下」。不過她認為，香港ESG發展需時，但相信各界正努力提高，比起國際上「也不會輸蝕」。