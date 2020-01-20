全球5G普及需時 投資須重視估值

瑞聯韋立民表示，雖然他長線也看好中國及全球5G的前景，但值得注意的是，5G科技料須一段長時間才可發展成熟，提醒投資5G概念股時須留意估值是否合理，並分享個人20多年前在美國研究科技股的實戰經驗，「上世紀90年代初期，市場也很看好互聯網的前景，當時我也已經可以上網，但收費卻很貴；隨着幾年後網絡覆蓋完善，上網費始回落至大眾可負擔及普及的水平。即使是今日的美國『科網股王』亞馬遜，當年也是虧損的，它何時轉虧為盈，其實要視乎科技及互聯網的發展有多快，令大量的線下活動向線上轉移」。

料美晶片股現新星

同一道理，韋立民指出，假如投資者相信5G可在未來10年內普及，可以給予某些受惠股100倍市盈率的估值；但假如最終5G要在10年後始普及，這些股份的合理估值便要大幅向下調整。來自美國的安聯Douglas Forsyth在是次訪問中也表示，即使他目前在口袋中有一部5G手機，相信用途暫時也不大，因為當地的5G鐵塔基礎設施覆蓋有限，僅可在少數地點提供5G服務。他續說，雖然他看好5G投資為美國晶片股帶來新增訂單，屬結構性增長機會，也會密切留意在本月稍後公布的上季業績，了解哪些晶片股真正受惠，「現時的訂單有多少？將來的需求有多少？目前的生產設施能否滿足需求？產能不足或過剩？(這些都是影響盈利的重要因素)」。他續說，由於5G屬新興科技，相信美國晶片股也會因此出現新領袖股。

[封面故事]