安聯Douglas Forsyth：經濟好息口低 美股債仍具吸引力

「安聯收益及增長基金」主要投資美國股票、高息債及可換股債券，捕捉到相關資產近年的升勢，故此該基金自從2012年10月成立以來，至去年11月底累計回報達64.67%，資產值高達287億美元。管理該基金的Douglas Forsyth上周三來港接受訪問，他對美國股債後市的最新看法，值得讀者參考。Forsyth指出，美國目前不論在政府、企業及消費者層面均處於理想狀况，可望維持或增加開支，當地經濟在未來1年料繼續擴張，不會步入衰退，故此不論美股或美債仍然有投資機會。

美企盈利今年料增長10% 市盈率將回落

去年美股三大指數道指、標指及納指升幅介乎22%至35%，惟期內上市公司盈利僅低單位數增長，股價上升由估值擴張推動。根據彭博數據，以上周五收市價計，道指成分股的平均市盈率近20倍，比過去10年平均值高近2個標準差(圖)，估值明顯偏高；Forsyth分析，美股今年盈利增長料達10%，故此預測市盈率可望回落，而且假如全球息口低企的現象在未來5至10年持續，亦會增加美股的相對吸引力(編按：道指上周五息率為2.23厘，較美國10年期國債孳息率的1.82厘略高)，故他對美股現時的估值水平並不擔心。

美國聯儲局去年10月重啟買債後，變相向市場放水，不單推高美股估值，當地高息債亦備受追捧，目前高息債對比國債的孳息率差距已明顯收窄，反映估值也處於高位。Forsyth回應，現時高息債估值高企，反映美國經濟向好、企業盈利理想，債務違約機會頗低，他認為此時此刻反而是投資高息債的好時機，「投資高息債最重要是不出現違約事件，持有債券到期後取回現金及相關利息；假如現時美國經濟正處於衰退，很多企業瀕臨破產，大量高息債即將違約，反而要問為何要投資高息債」？

美高息債息率達6厘 違約風險低

Forsyth續說，現時「美國高息債平均孳息達6厘，即使未來1年債價保持平穩，每年收息6厘也屬理想投資。

安聯大中華及東南亞基金業務主管兼執行董事余子玲表示，美國的股票、高息債及可換股債券的市場深度，均在全球處領先水平，每一資產類別也有眾多投資選擇，故此她認為，今年美國股債混合基金仍值得作為投資者的核心資產。

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