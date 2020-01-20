美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險

【明報專訊】華為副董事長孟晚舟2018年12月在加拿大過境時，被當地警方應美國政府司法互助要求逮捕，跟着美國政府去年亦向華為實施「禁制令」，阻止當地企業向華為出售部分產品及服務，令華為這間內地電訊設備龍頭企業成為全球焦點，惟上周中美達成的首階段貿易協議，並沒有就美國會否繼續制裁華為達成任何共識；而孟晚舟引渡至美國的聆訊今日在加拿大法院展開，預計聆訊會分四次，法院排期至11月。
華為於中國 如韓國三星日本豐田
韋立民分析，由於華為在全球電訊設備市場具備強大競爭力，近年為中國賺取可觀出口收入，如韓國三星智能手機及日本豐田汽車暢銷全球一樣，已成為國家級的品牌；加上華為目前掌握全球最尖端的第五代流動電話（5G）技術，未來增長潛力可觀，故華為對中國的重要性屬無可比擬。
因此，即使中美上周簽訂首階段貿易協議，利好投資氣氛，韋立民仍強調，美國短期會否再出招對付華為，例如美國在歐洲的重要盟友如英國及德國會否採用華為的5G設備，均可令中美關係再現變數，亦是重大潛在風險，值得注視。
另外，美國財政部前副助理部長、現職霸菱投資學院總監柯睿思（Christopher Smart）在上期封面故事分析，中美是次簽訂首階段貿易協議，意味今年相當時間內貿戰降溫，故繼續看好美股，新興市場股市亦有投資機會，結果上周美股三大指數道指、標指及納指分別上升1.82%、1.97%及2.29%，恒指及MSCI新興市場指數亦分別錄得1.46%及1.16%的漲幅；而恒生中型股綜合指數上周升幅更達2.7%，可見港股正百花齊放。