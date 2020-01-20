美國會否再出招對付華為 屬重大市場風險

華為於中國 如韓國三星日本豐田

韋立民分析，由於華為在全球電訊設備市場具備強大競爭力，近年為中國賺取可觀出口收入，如韓國三星智能手機及日本豐田汽車暢銷全球一樣，已成為國家級的品牌；加上華為目前掌握全球最尖端的第五代流動電話（5G）技術，未來增長潛力可觀，故華為對中國的重要性屬無可比擬。

因此，即使中美上周簽訂首階段貿易協議，利好投資氣氛，韋立民仍強調，美國短期會否再出招對付華為，例如美國在歐洲的重要盟友如英國及德國會否採用華為的5G設備，均可令中美關係再現變數，亦是重大潛在風險，值得注視。

另外，美國財政部前副助理部長、現職霸菱投資學院總監柯睿思（Christopher Smart）在上期封面故事分析，中美是次簽訂首階段貿易協議，意味今年相當時間內貿戰降溫，故繼續看好美股，新興市場股市亦有投資機會，結果上周美股三大指數道指、標指及納指分別上升1.82%、1.97%及2.29%，恒指及MSCI新興市場指數亦分別錄得1.46%及1.16%的漲幅；而恒生中型股綜合指數上周升幅更達2.7%，可見港股正百花齊放。

[封面故事]