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瑞聯韋立民：貿戰降溫料加快改革 鼠年續看好中資股

【明報專訊】準備踏入鼠年之際，中美上周簽署首階段貿易協議，利好投資氣氛，美股三大指數續創新高，恒指全周亦上升418點或1.46%；今期封面故事由瑞聯銀行首席投資總監韋立民（Norman Villamin），以及安聯投資組合經理、美國首席投資總監（收益及增長策略）兼執行董事Douglas Forsyth分析最新形勢。韋立民預測，中國政府今年將加快改革，包括鼓勵更多企業上市融資，以及清理銀行壞帳，利好中資股後市；Forsyth則認為，同時投資美股與美債可以兼顧增長與收益，屬穩中求勝的策略。另外，第五代流動電話（5G）相關股份今年升勢強勁，雖然兩人長遠均看好該投資主題，惟同時提醒要留意短期企業盈利能否支持股價表現。

明報記者 葉創成

中美兩國上周三簽署第一階段貿易協議，當中主要內容包括中國承諾在未來兩年增加購買2000億美元美國產品及服務，而中國亦會擴大對美國公司的市場准入，例如開放予美國金融機構從省級開始申請資產管理公司牌照，令它們日後可直接從內地銀行收購不良貸款；而美國將把中國約1120億美元產品關稅稅率減半至7.5%，惟其餘2500億美元產品關稅稅率則維持在25%不變。

若特朗普11月勝選 料再出招對付中國

韋立民上周四從瑞士來港會見傳媒時分析，中美是次順利簽署首階段貿易協議，將為中國政府帶來迴轉空間，在今年進一步加快改革，「我相信中國國家主席習近平也很清楚，假如美國總統特朗普在11月的大選連任，他又會再次出手對付中國，所以中國需要在短期內加快改革，包括開放金融市場吸引外資流入，解決內地銀行不良資產偏高的問題，這樣的話，日後面對貿易戰升溫時也會準備得更好」（編按：習近平2020年新年賀詞便表示「讓我們只爭朝夕，不負韶華，共同迎接2020年的到來」）。

韋立民表示，目前內地銀行體系效率不足，需要進行改革，具體措施包括：（1）讓個別經營不善的銀行倒閉；（2）向繼續經營但資本不足的銀行注資，包括幫助它們發行股票或可換股債券融資；他估計，在此過程中，中央將容許外資企業的參與，由此引入資金及專業知識。

阿里去年來港上市 證中國有能力巨額融資

阿里巴巴（9988）去年11月26日來港上市，集資逾千億元，恒指此後便連升七周至今，韋立民認為，阿里是次回歸港股，具備標誌性的意義，「阿里巴巴是在大概半年前、即中美貿易談判鬧翻之際決定來港上市的，結果上市亦非常成功，集資逾千億元，這證明中國亦具備在股市巨額集資的能力，成為在美國股市融資之外的另一選擇；今年本港及上海股市將會十分重要，尤其是內地銀行體系進行改革（審慎放貸）之際，內地企業可以在股市融資，是次中美首階段貿易協議，亦包括中國向美國金融企業開放市場，美國資金料更積極參與內地A股，所以A股今年表現值得看好，這便是我為客戶在今年及更長遠的投資部署」。

韋立民表示，不少內地投資者過去熱中投資票面息率高達10厘的國企債券，在當時市場環境下屬「隱性保本」的投資工具，在接近零違約風險的情况下，每年賺取10厘息率，債券到期後取回本金，也算不錯；惟隨着中央近年改革信貸市場，容許愈來愈多經營不善的國企發行的債券違約，迫使內地投資者尋找其他投資機會，部分因此成為瑞聯的客戶，而他認為，中國金融市場現仍然有很多賺錢機會，例如在本港上市的中資科網股及生物科技股便值得留意。

 去年10月儲局再買債  轉為淨長倉策略

值得注意的是，韋立民在《Money Monday》第213期（去年8月26日出版）封面故事的專訪中曾表示，憂慮中美對峙正由貿易戰擴散至科技戰及貨幣戰，該行投資中資股時以長短倉策略應對，即持有一批股票（如教育股及醫療股）的時候，同時亦沽空另一批股票（如改革受累股），減少承受市場風險（Market risk）。

韋立民上周則透露，隨着美國聯儲局於去年10月啟動每月購買600億美元短期國債，再次擴大資產負債表規模，該行隨即改變中資股的投資策略，由長短倉改為淨長倉，維持至今，「你回看過去20至30年的話，聯儲局是市場最具影響力的決策者，而聯儲局在去年10月決定放水後，歐洲央行、日本央行及中國人民銀行在過去3個多月亦以不同方式跟隨，資金充裕自然利好股票市場」。

歐美或同採貨幣財政刺激

逾10年首見

聯儲局在去年10月重啟買債後，指會在今年6月再作檢討。韋立民分析，聯儲局是次購買短債，目的是壓低短期利率，避免再出現去年第三季孳息率曲線倒掛（短息高於長息）的情況，而這亦是歐洲央行近年常用的手段。

韋立民坦言，目前難以預測聯儲局在下半年會否繼續購買短期國債，但假如當局這樣做的話，意味美歐央行將繼續同時擴大資產負債表（見圖），而歐洲正醞釀推出財政政策刺激經濟，加上在11月美國總統大選後，不論特朗普或民主黨代表當選，白宮在明年料將推出類似「特朗普稅改」般近1萬億美元的財政政策刺激經濟，此舉利好企業盈利（見圖），屆時也會出現逾10年來美歐首次同時以貨幣政策及財政政策振興經濟的現象，對股市屬十分正面。

看好內地軟消費：教育醫療保險科網

綜合上述分析，韋立民強調，瑞聯目前看好環球股市多於債券。至於瑞聯在中資股的部署，他表示要緊跟國策投資，「中國政府近年積極推動消費，但我覺得，不像過去般只支持買車買樓，而是希望提升服務業」；因此，他目前看好內地「軟消費」（Soft consumer）行業，包括他在去年專訪中已看好的教育股及醫療股，以及保險股及提供網上娛樂的股份。

[封面故事]

相關字詞﹕第五代流動電話(5G) 華為 阿里巴巴來港上市 中美首階段貿易協議 瑞聯銀行首席投資總監韋立民(Norman Villamin)

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