機管局：去年港機場客運量跌4.2%

去年12月，香港國際機場飛機起降量按年跌8.4%至3.4萬架次，客運量跌12.5%至570萬人次，貨運量跌1%至44.3萬公噸。機管局稱，客運量繼續受訪港旅遊表現疲弱影響，於月內以往來中國內地及東南亞客運量跌幅最顯著。然而，轉機/過境旅客及香港居民外遊人數均錄強勁增長，分別同比增加14%及9%。至於出口貨運量於12月同比增加3%，進口及轉口貨運表現仍疲弱。主要貿易地區中，出口至歐洲、印度及日本貨運量升幅最明顯。

上月港人外遊人數增9%

機管局機場運行執行總監張李佳蕙表示，未來會繼續提升機場設施，其中一號客運大樓擴建部分於2019年啟用，東大堂美食廣場亦完成翻新，一號客運大樓提升項目仍會繼續進行，包括美化登機閘口，天際走廊及四號停車場擴建部分亦快將啟用。此外，香港國際機場航空網絡於持續擴展，去年新增17個航點，包括北京大興國際機場、博爾格阿拉伯、多佛切斯沃德、唐卡斯特、古瓦哈提、合肥、伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場、揭陽、納閩島、長崎、新潟、富國島、龍目島、下地島、揚州、葉卡捷琳堡及銀川。