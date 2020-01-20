澳門春節訂酒店「一房難求」 整體房價微升

澳門各大酒店今年大年初一比去年同日有較多酒店提早爆滿，年初二至年初五亦只有數酒店有房間供應。其中澳門銀河、悅榕莊，以至永利皇宮，農曆新年假期所有房間均一早被全數預訂。房價方面，以威尼斯人為例，奢華皇室套房去年標價4715.8元，與今年標價4723.2元大致相若。新濠天地迎尚在大年初一的最低房價為2209澳門元，還比去年同日的2399澳門元略低。

澳旅議會：今年入住率審慎樂觀

澳門旅遊業議會會長胡景光表示，農曆新年檔期為以內地自由行旅客為主，相信酒店入住率維持約90%，預期家庭客首選的路氹金光大道酒店會爆滿，整體酒店房價與去年差不多。他暫時對今年春節酒店房間入住表現審慎樂觀。

香港旅客方面，從數星期前聖誕節新年檔期所見，已經反映無甚外遊意欲，該段時間酒店入住率只有80%，較過往的90%至92%為低。在邁向春節檔期，胡景光說：「因應內地港澳連遊旅遊團客亦受香港事件影響，無論訪澳港客及團客，均估計會較往年下跌。」

實德環球：十六浦酒店預訂逾九成

實德環球（0487）副主席馬浩文指出，農曆新年檔期在貿易戰談判情况較明朗，有望帶動貴賓博彩收入跌幅收窄，加上中場博彩的增長動力得以保持，香港氣氛稍為好轉，同時十六浦旁邊的粵通碼頭往返珠海灣仔的航線復通下，均帶動集團旗下十六浦的酒店預訂超過九成，房價亦較往年稍好。面對訪澳旅行團受到香港社會運動影響下而減少，他相信將來或需作出調整，將旅遊團產品改為與大灣區掛鈎，吸引更多廣東省外及東南亞遊客。