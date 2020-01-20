經濟
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旅議會：料春節內地入境團減94%

【明報專訊】本港旅遊業議會指出，雖然農曆新年是傳統旅遊旺季，但市民今年消費意欲未如往年，外遊團巿道一般。旅議會續稱，今年飛機、高鐵的報團人數較去年同期跌約一成半，巴士團（包括港珠澳大橋團）報名人數減少約一成。至於訪港旅客方面，旅議會稱，由今年1月1日至15日止，內地入境團登記為148團，較去年同期約4300團比較，跌幅逾95%，由於整體入境旅客已處於極低水平，旅議會認為，取消年初二煙花匯演的影響不會很大。

根據旅議會內地來港團登記數字，自去年9月起，內地訪港旅行團持續大減九成，今年截至15日登記數字，為平均每天10團。旅議會估計，農曆新年假期內地入境團數字可能相若，相比去年平均每天175團，跌幅有機會高達94%；至於來自其他地區的旅客，相信仍會處於低水平。香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷指出，以往年初二、年初三為內地旅客來港高峰期，每日有高達數百個內地入境團，但現在「唔知有冇十幾團」。

縱橫遊：報團人數最多減20%

縱橫遊（8069）行政總裁兼執行董事袁振寧表示，看淡農曆新年團走勢，今年農曆新年間整體報團人數減少10%至20%，預留機位、酒店數量也相對下調；團費方面，與去年同期相若，唯獨日本團需要按當地稅率上調致團費加2%至3%。另一方面，國泰航空（0293）雖然早前宣布會按年減少今年運力1.4%，但在農曆新年旅遊旺季期間，按需求額外設加班機，僅限來往日本航線。

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